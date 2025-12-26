日々のプチストレス解消ーーッッ♡【3COINS】使い捨てで衛生的◎「キッチングッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】で人気の「キッチングッズ」は、便利な調理器具のほか、使い捨てできる消耗品も充実。調理中や掃除中など、衛生面も気になる台所では、使い捨てアイテムを上手に活用すると、日々のちょっとしたストレスが減って快適度がさらに高まるはず。そこで今回は、今すぐ取り入れたくなる便利なキッチングッズを紹介します。

たっぷり50枚入りで毎日使いやすい

生肉や生魚などをカットする際、使った包丁やまな板を一度洗いなおすのが少し面倒だと感じる人は多いはず。そこで活用してほしいのが「箱入り汚れ防止まな板シート（50枚入り）」。まな板の上にシートを敷けば、まな板に触れずに生肉や生魚をカットできるので洗い直しの手間が省けるんです。また、マス目デザインのため、等分カットも簡単にできる嬉しい役割も果たしてくれます。

食器洗いのついでにシンクの掃除まで

面倒になりがちなキッチンリセットには「めくって使える薄手スポンジ」がおすすめ。使い捨てタイプの薄型スポンジが30枚入っており、毎日使っても1袋約1か月分です。食器洗いを終えたら、そのままシンク掃除ができるのでスムーズにキッチンリセットまで終えられそう。また、使い捨てタイプなので雑菌の繁殖を気にする必要がなく、衛生面を保ちやすいのも便利なポイントになっています。

衛生面が気になるときは、手軽で便利な使い捨てアイテムを活用してストレスなく台所作業を進めましょう。今回紹介した【3COINS】の「キッチングッズ」は、どちらも\330（税込）とお財布に優しい価格なので、気になる人はぜひ取り入れてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる