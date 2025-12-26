「にしたんクリニック」「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社が、このほど創業３０周年を迎えた。年商３３３億円、個人資産３００億円を稼ぎだし、「にしたん社長」としてお茶の間でもおなじみとなった西村誠司代表取締役社長（５５）がスポーツ報知のインタビューに応じた。激動の起業家人生を振り返り、現在もっとも注力している不妊治療事業「にしたんＡＲＴクリニック」への思いを語った。（全３回の２回目）

数々の事業を手がけてきたが、いま最も力を入れているのは生殖医療。きっかけは自身がアメリカで生活していた２０１５年、不妊治療の末に長女が誕生したことだった。

「娘とはアメリカで受けられた高度生殖医療のおかげで出会うことができた。当時の日本ではそのような治療は受けられませんでしたから。感謝の気持ちがあったので、日本に戻ることになったら自分と同じように高度不妊治療が受けられる病院を作りたいなと思った」

帰国後、２２年６月に「にしたんＡＲＴクリニック」を開院。「平日２２時まで、土日・祝日も診療」「駅近／駅直結」などと働く女性が通いやすい体制を全国１２院に展開している。

「日本の課題って何なのか、考えると国力ってやっぱり人口。国の課題を解決するようなことを自分もやれたらいいなと。民間企業の先頭に立ちつつも、国の礎を作っていく仕事をやる、頼まれてはいないけど勝手な使命感はあります。どんな仕事も周りの人から『ありがとう』をもらいますけど、命を生み出して頂ける『ありがとう』の重みは本当に違う。自分には天職だなと思っていて、だから一番力を入れてます」

社会貢献活動にも積極的だ。将来を担う子どもたちを支援するために「にしたんこども基金」を設立。今年２月には、北海道・東川町の地方創生アドバイザーに就任した。

「国の課題はもう１つ、地方を強くしていかないといけない。日本には美しい四季があって、地方それぞれにおいしいものや観光資源がある。これをもっと世界に広げていかないと。オーバーツーリズムって確かにあるんだけど、分散すればいい。やりようはあると思います。観光客が来れば１番の円安対策ですよ。もっともっと、１億人ぐらいにまで増やせるんじゃないかなって僕は思います」

◆西村誠司（にしむら・せいじ）１９７０年５月２０日、名古屋市生まれ。５５歳。名古屋市立大卒業後、９３年にアンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。９５年１１月にエクスコムグローバルの前身にあたるインターコミュニケーションズを設立。９７年に海外用レンタル携帯電話事業を始め、２０１２年に「イモトのＷｉＦｉ」ブランドの提供を開始。１９年からメディカル事業に参入し、「にしたんクリニック」の立ち上げを支援。２０年には構想から約１か月でＰＣＲ検査サービスを実現させた。家族は夫人と２男１女。