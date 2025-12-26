ディズニーストアに、高級チョコレートブランド「ゴディバ」と共同制作したオリジナルチョコレートが初登場！

また、ショコラティエ姿の「ミッキーマウス」たちをデザインしたバレンタインのコレクションなどが順次発売されます☆

ディズニーストア「2026 バレンタインコレクション」

スケジュール：

先行発売日：2026年1月6日（火）より順次

先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

発売日：2026年1月9日（金）

販売店舗：ディズニーストア店舗

ディズニーストアに、ベルギー ブリュッセルで誕生したプレミアムチョコレートブランド「ゴディバと」の共同企画スイーツをはじめとしたバレンタイン関連グッズが登場。

さらに、チョコレートをイメージした「くまのプーさん」や「スティッチ」をデザインした「CHOCOLATE STYLE」や、ハート尽くしのキュートなぬいぐるみシリーズ「Full of love」も展開されます。

ほかにも『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』、『おしゃれキャット』デザインのお菓子や雑貨など、盛りだくさんの内容です☆

「ゴディバ」共同企画コレクション「DISNEY VALENTINE 2026」

ラインナップ・価格：

・アソートメント 9粒入 5,500円(税込)

・グランプラス 23粒入 12,000円(税込)

・お皿＆アソートメント 6粒入 5,800円(税込)

・ぬいぐるみキーチェーン 3,100円(税込)

2026年のバレンタインに向けて、ゴディバとディズニーストアが共同企画するコレクション「DISNEY VALENTINE 2026」が登場。

ブルーとゴールドを基調に、ショコラティエ姿の「ミッキーマウス」を描き起こしたアートがポイントです。

注目は、初登場となるディズニーストア限定のオリジナルチョコレート。

「ミッキーマウス」をデザインした、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとカリカリとしたチョコレートチップを楽しめるミルクチョコレートと、夜空に輝くピクシーダストをイメージした、レモンが香るダークチョコレートの2種類が展開されます。

ディズニーストアでしか手に入らない、特別なチョコレートです。

ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりなグランプラス（スイーツボックス）は、オリジナルチョコレートをはじめ、ゴディバの伝統的なフレーバーやカレなどを贅沢に詰め合わせた豪華な2段仕様。

そのほか、ショコラティエ姿のミッキーのぬいぐるみやチャーム、お皿などとセットになったチョコレート、ちょっとしたおでかけに嬉しいサイズのトートバッグ、ミニタオルなど、豊富なラインナップで展開されます。

ディズニーストアオリジナル「ミルク チョコチップ＆ヘーゼルナッツ」

ウインクしている「ミッキーマウス」がデザインされた「ミルク チョコチップ＆ヘーゼルナッツ」

ローストされたヘーゼルナッツとチョコレートチップがカリカリと楽しいヘーゼルナッツプラリネが、ミルクチョコレートで包んであります。

ディズニーストアオリジナル「ダーク レモン ガナッシュ」

夜空に輝くピクシーダストをイメージした「ダーク レモン ガナッシュ」

レモンガナッシュとレモンムースをダークチョコレートのカップで包み、夜空のようなチョコレートとグリッターでデコレーションされた一粒です。

「スティッチ／くまのプーさん」CHOCOLATE STYLE

ラインナップ・価格：

・ぬいぐるみ 各4,600円(税込)

・ぬいぐるみキーチェーン 各2,800円(税込)

・ぬいぐるみキーチェーン 3連 各3,300円(税込)

バレンタインシーズンに合わせて、チョコレートをイメージした「くまのプーさん」や「スティッチ」のぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンがラインナップ。

大きな板チョコレートを抱きしめて、ぺろっと舌を出したりかじりついたりする姿がキュートなデザインです。

ハート形のカラビナ付きの3連ぬいぐるみキーチェーンは、カカオの配合量をイメージした色味がポイントの、遊び心あふれるデザインになっています。

「ミッキー＆フレンズ／スティッチ」Full of love

ハート尽くしのキュートなぬいぐるみシリーズ「Full of love」

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「チップ」「デール」「スティッチ」「エンジェル」のぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが展開されます。

赤やピンクのハートマークをふんだんに散りばめた衣装や、ハートの形のハイライトがきらめくキャラクターの瞳など、思わずきゅんとするかわいさあふれるデザインに仕上げられています。

プレゼントとしてはもちろん、家族や友達、大切な人とペアで持つのもおすすめです。

ミッキー ぬいぐるみ Full of love

価格：4,200円 (税込)

サイズ：全長 約36cm

座った時 約高さ24×幅24×奥行き22.5cm

ハートがいっぱいの「Full of love」シリーズから登場する「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。

ジャケットのポケット、ベストのボタン、蝶ネクタイ、靴アクセサリーなど、かわいいがギュッと詰まっています。

ハイライトがハートの形になった「ミッキーマウス」の目や、頬にあしらわれたキスマークにも注目です。

ミニー ぬいぐるみ Full of love

価格：4,200円 (税込)

サイズ：全長 約35cm

座った時 約高さ25×幅24×奥行き23cm

ハートがあしらわれた大きなリボンがアクセントになった「ミニーマウス」のぬいぐるみ。

ワンピースのシアープリント、頭のリボン、胸元の“Heart”の刺しゅう、ハイヒールアクセサリーなど、かわいいがギュッと詰まっています。

プレゼントにピッタリな、ハート尽くしのキュートなぬいぐるみです。

チップ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Full of love

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約22cm

キャラクター 約高さ14.5×幅10.5×奥行き7.5cm

手にする弓矢でハートを狙う「チップ」のぬいぐるみキーホルダー。

シルエットがかわいいパンツ、カチューシャ、ふわふわの白い羽の飾りもポイントです。

ほんのりピンク色に染まったほっぺやお口を開けた仕草もかわいい☆

デール ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Full of love

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約22cm

キャラクター 約高さ14.5×幅10.5×奥行き7.5cm

大きなハートの的を抱えた「デール」のぬいぐるみキーホルダー。

チェーン部分が赤色になっているのもポイント。

別売りの「チップ」と一緒にペアで揃えてもかわいいディズニーグッズです。

スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Full of love

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約24cm

キャラクター 約高さ17×幅18×奥行き7.5cm

ハートをあしらった赤い帽子がお似合いな「スティッチ」のぬいぐるみキーホルダー。

ジャケットのポケット、ベストのボタン、パンツにもたくさんハートがあしらわれています。

横に伸ばした大きな耳や首元を飾る蝶ネクタイもインパクト大！

エンジェル ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Full of love

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約24cm

キャラクター 約高さ16×幅16×奥行き9cm

「スティッチ」とお揃いの蝶ネクタイを付けた「エンジェル」のぬいぐるみキーホルダー。

ワンピースのシアースカートにハートマークが沢山あしらわれています。

レースをあしらったヘッドセットなど、細部にまでこだわりが光るグッズです。

『TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS』VALENTINE COLLECTION

ラインナップ・価格：

・チョコレート ポーチ入り 2,400円(税込)

・クランチチョコレート ボックス入り 2,600円(税込)

・チョコレート マグカップ付き 2,800円(税込)

・クランチチョコレート・スナック ペーパーバッグ入り 1,800円(税込)

『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにした「『TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS』VALENTINE COLLECTION」

「ジャック・スケリントン」たちをデザインしたボックス入りクランチチョコレートをはじめ、マグカップと骨の形をしたチョコレートのセットなどがラインナップされます。

ほかにも「ウギー・ブギー」のぬいぐるみ風ポーチ入りチョコレートなどが揃った、作品の世界観を楽しめるコレクションです。

DISNEY ARISTOCATS VALENTINE

ラインナップ・価格：

・チョコレート ポーチ入り 2,800円(税込)

・クッキー・チョコレート 缶入り 2,600円(税込)

・焼きチョコレート クリップ付き 2,300円(税込)

・【カタヌキヤ】バウムクーヘン 900円(税込)

『おしゃれキャット』の「マリー」「ベルリオーズ」「トゥルーズ」をデザインした「DISNEY ARISTOCATS VALENTINE」

肉球やハートをモチーフにしたチョコレートなど、見た目にもキュートなお菓子が用意されます。

愛らしい3匹をデザインした総柄にハートマークが隠れているポーチや焼きチョコレートのパッケージを留めているダイカットクリップなどは、お菓子を食べ終わったあとにも活用可能。

ネコ好きにも喜ばれる、ギフトに最適なコレクションです。

「ゴディバ」との共同制作によるオリジナルチョコレートや、ショコラティエ姿の「ミッキーマウス」たちをデザインしたバレンタインコレクション。

ディズニーストアにて2026年1月6日より順次販売が開始される「2026 バレンタインコレクション」の紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

