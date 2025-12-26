その姿こそがクリスマスプレゼントだったようだ。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合にKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が出場。ロングヘアを色っぽくなびかせ、究極のボディラインを際立たせたユニフォーム姿で姿を見せると、ファンからは「クリスマスプレゼントありがとう」といった声が集まった。

【映像】ぴったりサイズのユニフォームで究極ボディを披露する高宮まり

写真集やDVD、カレンダーなどで美貌、さらに女流雀士の中でもトップクラスのスタイルを持つ高宮。試合会場に姿を見せた瞬間、ABEMAのコメント欄は40選手の中でもダントツと言えるコメントの量が押し寄せる。

この日は長い髪にゆるくウェーブをかけ、耳にはキラキラと輝くアクセサリー。さらにデビュー間もないころからキープしているメリハリのついたボディラインがさらにくっきりと浮かび上がるユニフォーム姿がファンを喜ばせ「かわいいー」「たまらん」というコメントが寄せられた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

