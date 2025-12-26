麒麟・川島明の飲み会での意外な一面が後輩芸人から続々と寄せられた。

【映像】ヤバすぎる、飲み会での川島明の様子

かまいたち（山内健司・濱家隆一）がMCを務める『これ余談なんですけど…』。2025年12月24日放送回では、川島明（麒麟）、ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）、リリー（見取り図）、関町知弘（ライス）が来店 。2025年を席巻した芸人たちが今年最後の余談を大放出した。

飲み会が長すぎるとクレームが入る川島のエピソードにライス関町は、川島とのカラオケについて「本当にただただ長い。これにフジモン（藤本敏史）さんがくっつくと地獄の極み。ずっと朝までつまんないカラオケで、合いの手も全部つまんない」とバッサリ。これを受けて濱家は「ちょっと自制しないと、僕、とろサーモン久保田さんからも聞いてます。土曜日の川島明が世に出たら『ラヴィット！』終わるって」と、芸人仲間での噂を暴露し、スタジオは大爆笑に包まれた。

屋敷は「コンプラ違反はしてない！」と川島の名誉のためにフォローするも、川島は「悪いことはしてないけど、あまりにも長いしボケすぎる」と、普段規則正しい生活をしていることから、羽目を外すとつい楽しくて長くなってしまうという一面を自覚していた。

山内もその「長さ」について証言。漫画『キングダム』の作者・原泰久先生を交えた食事会でも、川島は深夜まで延々と「実写化した際の配役決め」を熱弁していたという。「4時ぐらいに（脇役の）田有までいってた」というエピソードにスタジオは爆笑に包まれていた。