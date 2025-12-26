真野恵里菜、夫・柴崎岳＆1歳わが子らとの“恒例”家族写真を公開「毎年これ見るために生きてる」「幸せそう」
俳優の真野恵里菜（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。夫でプロサッカー選手・柴崎岳（33／Jリーグ 鹿島アントラーズ所属）と1歳のわが子、愛犬との“恒例”家族写真を公開した。
【写真】「毎年これ見るために生きてる」夫・柴崎岳＆1歳わが子らとの“恒例”家族写真を公開した真野恵里菜
投稿では、わが子に「初めてサンタさんが来ました」と明かし、「朝起きて枕元に置いてあるプレゼントを見つけて あれ？って感じで指をさして取りに行った姿が愛おしかったです」と家族で過ごしたクリスマスの様子をつづった。
続けて「すっかり恒例の?!毎年クリスマスに撮っている家族写真」と、夫・柴崎とわが子、愛犬との“家族4ショット”をアップ。「話し合ってないのに同じ色味の服を選んでた」と、ベージュのトップスにブラックのズボンといった夫婦“おそろいコーデ”で笑顔を見せる、ほほ笑ましい家族写真を公開した。
コメント欄には「毎年これ見るために生きてる」「素敵な家族写真」「幸せそう」「ホッコリしました」「眼福」「美男美女」「クリスマスこれを見るのが楽しみでした」などの声が多数寄せられている。
真野と柴崎は2018年7月に結婚。24年7月に第1子の誕生を報告した。
