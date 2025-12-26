お笑いコンビ「とろサーモン」久保田かずのぶ（46）が25日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。交際相手に言及する場面があった。

この日は「とろサーモン・久保田をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」と題し、ゲストの女性タレントや女優と久保田が口ゲンカでバトルする企画が実施された。

最初に対戦したタレントで元アイドルの胡桃そらはバトルの中で「なんでこんな人と付き合うんだろうって思っているんですけど」と久保田の彼女について言及。久保田は「誰に言ってるの？」と気色ばみ、「人を出すな」とキレ気味に語った。

「俺の彼女のことなんで情報も知らないだろ」と久保田。「今ちょっと追い詰めたら人のせいかよ。論理がない、理論がない、道徳がない、育ちが見える」「お疲れさま！本を読みなさい、国語を勉強しなさい。道徳を知りなさい」などと言い放った。

胡桃はそれでも「あなたの顔が好きで付き合っているとは思えなくて。彼女さんディスってるわけじゃないんですけど、私は久保田さんをディスってるんですけど」などとまくし立てた。

久保田は「あなたが今まで生きてきたように、人を見て、こいつがこのような人間だなって人を決めつけて。例えば炎上したらコメントしたり、本当は裏側なんて1ミリも知らないのに」と言い、「なのにあなたは俺に対して、あの女の人はなんですか？久保田さんのこと顔で？そんなワケないですよね、ブサイクだと。あのね、そこじゃなくて、あなたにも見せてない久保田かずのぶっていうのがありますよ、そりゃ私だって人の子ですから」と反論した。

「顔だけじゃないんじゃないですか？気持ちも優しい部分があるから、2人でこうやって年の差が離れてても付き合っているんじゃないですか。そんなカップルいっぱいいますよ、世の中。ダメですか？」「オジさんが若い子と付き合っちゃダメですか？」と強調した。

胡桃は「あなたの中味、性格、優しさにほれ込んで。おごってもらう、一緒に住むどうこうって（お金は）出してもらうっていうのは全然言われていないんですか」と質問し、久保田は「言われてないよ！」と明言。胡桃は「そうなんだ、すげえ！」と仰天した。

久保田は「そんな奴とは付き合わねえし！」「便所のクソでもなめとけや！ボケが！」と吠えた。

久保田は昨年11月に現在28歳のタレント・たけうちほのかとの交際を報じられていた。