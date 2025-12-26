Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï5Ëü0916±ß¡¡±ß°Â¤ÇÂ³¿¡¢TOPIX¤ÏºÇ¹âÃÍ
¡¡26Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³¿¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ500±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î¿Ê¹Ô¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Å´¹Ý¤äÅÅµ¡¤Ê¤ÉÍ¢½Ð´ØÏ¢´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ëÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ509±ß14Á¬¹â¤Î5Ëü0916±ß93Á¬¡£TOPIX¤Ï15.91¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3433.89¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤íÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿³ô²Á¿å½à¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬³ä°Â´¶¤«¤éÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤ÆÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£