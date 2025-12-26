この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

長らく続いたデフレ時代から一転、世界的な物価高騰とインフレが押し寄せています。これまでマンション管理組合の修繕積立金は「安全に、現金（預金）で持っておく」のが常識でした。しかし、インフレ局面では現金の価値そのものが目減りし、将来の大規模修繕で「貯めていたはずの資金が足りない」という事態に陥るリスクがあります。

今回は、株式会社さくら事務所取締役副社長COOの山本直彌さんと、マンション管理コンサルタントの土屋輝之さんが、インフレ時代における修繕積立金の守り方と、最新の運用戦略について解説します。

■ステップ1：まずは「無防備な現金管理」から脱却する

資産運用の前に、まず足元の安全を確保することが不可欠です。多くの管理組合で見落とされているのが、預金保険制度（ペイオフ）への対策です。

・ペイオフの壁：銀行が破綻した場合、保護されるのは「1預金者につき元本1,000万円まで」です。億単位の積立金を一つの普通預金口座に入れている状態は、極めて無防備と言えます。

・決済性預金への移行：対策として、利息はつかないものの全額保護の対象となる「決済性預金（当座預金など）」へ資金を移すことが、今の低金利時代におけるリスク管理の基礎となります。

また、土屋輝之さんは「管理組合の法人化」も一つの選択肢だと指摘します。法人化することで、組合名義での口座開設や資産運用がよりスムーズになり、ペイオフ対策や運用の幅を広げやすくなるメリットがあります。

■ステップ2：インフレ負けしないための「ポートフォリオ」戦略

インフレ率が1％上がるだけでも、30年後には現金の価値が大幅に低下します。これに対抗するには、資産の一部を「運用」に回すという考え方が必要です。

山本直彌さんは、現金・元本保証商品・リスク資産を組み合わせる「ポートフォリオ」の構築を提言します。

・流動性資産（現金）：突発的な事故や激甚災害に備え、すぐに引き出せる状態で保持します。

・安全性資産（元本保証）：住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」など、元本割れリスクが極めて低く、利回りが期待できる商品です。

・収益性資産（運用商品）：投資信託や債券、あるいは空き部屋を組合で購入し賃貸に出す「リアルアセット（不動産）」運用など、一定のリスクを取ってリターンを狙います。

ただし、元本割れのリスクがある商品を扱う場合は、「○％損が出たら撤退する」といった明確な運用ルールを総会で決めておくことが、トラブルを防ぐ鍵となります。

■ステップ3：長期修繕計画に「運用益」を組み込む

せっかく運用を行っても、その収益を長期修繕計画（長計）に反映させていなければ意味がありません。

・収入計画の見直し：これまでの長計は、駐車場収入や専用庭の使用料などが主な収入源でしたが、今後はここに「運用益」という項目を設けるべきです。

・5年ごとの調整：運用の実績を5年ごとの長計見直し時にチェックし、現実的な利回りを再設定することで、計画の精度を保ちます。

「運用益を見込むことで、将来的な積立金の値上げ幅を抑制できる可能性もあります」と土屋さんは語ります。

【まとめ】運用は「修繕を賢く行うため」の手段

インフレ時代における積立金の運用は、決して「儲けること」が目的ではなく、「修繕に必要な資金の価値を維持すること」が真の目的です。

・ペイオフ対策を徹底し、安全な土台を作る

・リスク許容度に合わせたポートフォリオとルールを作る

・運用益を長期修繕計画に反映させ、支出入のバランスを適正化する

株式会社さくら事務所では、インフレ率を加味した長期修繕計画の見直しや、管理組合の運営状況に応じた資金管理のアドバイスを行っています。

「積立金が目減りしていくのが不安」「インフレに対応した長期修繕計画を作りたい」とお悩みのマンション管理組合の方は、ぜひ一度ご相談ください。