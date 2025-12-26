正月食材も高騰「割引品でぜいたくを」自宅で過ごす人需要取り込みへ　来年もひと月1000品目程度値上げ見通し

27日から年末年始の9連休という人も多い中、食料品を中心に物価高が続いています。

スーパーなどでは、自宅で過ごす人たちの需要を取り込む動きが強まっています。

東京23区の12月の消費者物価指数は、変動が大きい生鮮食品を除いた総合が、2024年の同じ月と比べて2.3％上昇しました。

2％台となるのは6カ月連続です。

もちやいくら、こんぶなど、お正月の食材の上昇が続いています。

街の人からは「年末年始はお金かかるので、かかるものとかからないものを分ける」「割引品でぜいたくしたい」などの声が聞かれました。

「年末年始の過ごし方」についての調査では、「自宅でゆっくり過ごす」人や、影響のある年末年始の出費項目に「食料品」をあげた人が8割近くに達しています。

イオンスタイル品川シーサイド店では、正月向けに売り場を切り替え、初売り用に目玉商品を用意しました。

イオンリテール・後藤千尋さん：

家族そろって、みんなでちょっと楽しみたいという声が多い。

帝国データバンクの調査では、2026年もひと月1000品目前後の値上げが続き、年間1万5000品目に達する可能性があるということで、物価高への対応に知恵を絞る動きが続きそうです。