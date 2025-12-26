お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。「M−1グランプリ2025」の感想を語った。

矢作はTVer（ティーバー）でM−1を見たといい、披露された漫才部分を見た一方で「審査員は一切飛ばして。審査員なんてどうだっていいだろ」と明かした。小木は敗者復活戦の途中から見たといい「すごい楽しめた」「久々に見たけど面白いね」などと語った。

そして小木は「1組目からちゃんと見た。敗者復活が終わってからすぐM−1始まるの。M−1始まって30分ぐらいね。ずっと格好いいやつね。編集されて盛り上げるやつ。あれですごい嫌になっちゃう。あー、これ見られないわって」と本音を吐露。矢作も「分かる分かる。TVerでそこ飛ばすじゃん。最初のネタまで。ユーチューブと一緒で下に出るじゃん、尺の棒が。半分ぐらいまでいくもんね。まだ始まらないの？って」と同調した。

小木は「すごい演出が格好よすぎて。漫才って格好よくないもんじゃん。対決ものじゃないから。格闘技じゃないし」とした上で「あれ見てるとなえて。もう（見るのを）やめようと思って。1回やめて」と打ち明けた。

今大会はたくろうがエバース、ドンデコルテとの最終決戦を制し、第21代王者に輝いた。過去最多で1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。