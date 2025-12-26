あまり雪が降らない地域に住んでいる大型犬と猫を連れて、雪国のドッグランに遊びに行ってみたら…？2匹の対照的な反応が面白いと話題になり、投稿は記事執筆時点で10万7000回再生を突破。「どっちも可愛い」「口角上がる光景」といった声が寄せられています。

【動画：大型犬と猫を『雪国のドッグラン』に連れて行った結果…まさかの『温度差が激しい光景』】

大型犬が雪国のドッグランで大はしゃぎ！

YouTubeチャンネル「ぺろりんず!」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「よもぎ」ちゃんと猫の「だいず」君が真冬に雪国のドッグランを訪れた時の様子です。犬友達と合流してドッグランの中に入ると、よもぎちゃんは今まで見たことがないレベルの積雪に大興奮！ さっそく犬友達と一緒に、雪の上を駆け回って遊び始めたそう。

飼い主さんが雪をすくってお顔にかけてみると、その雪をお口でキャッチして食べるよもぎちゃん。お顔や体が雪まみれになっても全く気にせず、その後も楽しそうに遊び続けていたとか。雪でテンションが爆上がりするなんて、まるで小さな子どものようで可愛いですね。

猫との温度差が面白い

一方その頃だいず君は、毛布に包まってペットカートに乗り、よもぎちゃんたちが遊んでいる様子を眺めていました。だいず君なりに楽しんでいるようですが、「よくこんな雪の中で元気に遊べるにゃ…」と若干引いているご様子。やはり猫は寒さが苦手なのでしょう。

途中でよもぎちゃんがだいず君のそばを通りかかり、「どう？楽しんでる？」とばかりに雪まみれのお顔を近づけたそう。すると絶対に雪に触れたくないだいず君は、「うわっ、こっち来るなよ」とばかりに避けたとか。2匹の温度差がすごくて、思わず笑ってしまいますね！

雪遊びを満喫

寒くてテンションだだ下がりのだいず君には、暖かい車の中で待っていてもらうことにして、よもぎちゃんたちは雪遊びを続行。そして体に大量の雪玉がつくくらい全力で雪とたわむれてから、大満足でお家に帰ったそうです。

よもぎちゃんは雪が大好きなようなので、またお友達と雪遊びができるといいですね。今回で雪に懲りていそうなだいず君は、もしかしたら次はお留守番を希望するかも…？（笑）

この投稿には「犬は喜び、庭駆け回るのは本当だったんですね」「大はしゃぎで楽しそう」「幸せそうで癒されました」「予想以上の雪にドン引きしてるだいずちゃんも可愛い」といったコメントが寄せられています。

よもぎちゃん＆だいず君の可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ぺろりんず!」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ぺろりんず!」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。