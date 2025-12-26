X（旧Twitter）で話題になっているのは、ヤマト運輸の配達員さんから届いた驚きの通知画像。想定外の光景は記事執筆時点で257万6000回を超えて表示されており、8万件のいいねが寄せられることとなりました。

お届け完了通知を受信

Xアカウント「@samusara1024」の投稿主さんが紹介したのは、クロネコヤマトから配達物が届いたときの1コマです。ヤマト運輸では、置き配をしたことをお知らせするための『お届け完了通知』というサービスがあるそう。この日は不在だったため、投稿主さんのスマホに報告が来たのでした。

通知には、置いた配達物を撮影した画像も添付されています。配達物が置かれた場所をよく見てみると、そこは玄関先のよう…。しかし、投稿主さんの目に飛び込んできたのは、配達物ではありませんでした。

まさかの報告に爆笑！！

配達物の隣でドーンと鎮座していたのは、愛犬の『コウ』ちゃん！！まるで配達物とツーショットを撮ったかのように、デカデカとコウちゃんの姿が撮影されていたのでした。

実は、このとき、投稿主さんの母親が配達物を受け取ることができたのだそう。配達員さんは、お母様に「せっかくだから！」と促されて配達物とコウちゃんのツーショットを通知したようです。

スマホに届いた予想外の通知に、投稿主さんは「記念撮影すな」と一言。投稿主さんの大事な荷物だと理解しているのか、配達物を警護するかのように佇むコウちゃんなのでした♪

ヤマトの粋な完了通知に笑みがこぼれた人は多いようで、投稿はたくさんの人に注目されたようです。コウちゃんの頼もしい姿に、投稿主さんも癒されたことでしょうね！

