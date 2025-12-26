ここまでブンデスリーガ第15節まで消化し、3位につけているレヴァークーゼン。今季開幕直後のドタバタぶりを考えれば、3位でウインターブレイクを迎えたのは大成功と言えるだろう。



その立役者は、開幕早々に解任されたエリック・テン・ハーグに代わってチームを指揮するカスパー・ヒュルマンドだ。



レヴァークーゼンは昨季限りでシャビ・アロンソが去り、後任にマンチェスター・ユナイテッドを指揮してきたテン・ハーグを招聘した。しかしクラブは早い段階でテン・ハーグ体制に見切りをつけ、第2節終了段階でテン・ハーグを解任。デンマーク代表などを指揮してきたヒュルマンドに任せることに決めた。





ヒュルマンドにとってはかなり難しい仕事だったはずだ。シーズン途中からの指揮に加え、チームは今夏にMFフロリアン・ヴィルツやDFジェレミー・フリンポンら主力を複数人売却している。一気に下位へ転落してもおかしくない状況だったが、ヒュルマンドはここまでリーグ戦13試合をこなして9勝1分3敗と見事な成績を残している。2022年から2年半にわたってレヴァークーゼンを指揮したシャビ・アロンソは、2023-24シーズンにブンデスリーガで無敗優勝を成し遂げた。さすがにあの時のチームと比較するのは酷だが、独『Bild』はヒュルマンドがここまでアロンソ以上に良いスタートを切ったと取り上げている。ヒュルマンドはここまでのリーグ戦13試合でポゼッション率58%（アロンソ体制最初の13試合は52%）、得点29（アロンソ：26）、失点15（アロンソ：19）と、就任直後の13試合だけを比較すればヒュルマンドの方が成績は良い。アロンソは就任最初の13試合で勝ち点22を稼いだが、ヒュルマンドは28を稼いでいる。さすがにここからブンデスリーガ優勝を狙うのは厳しいだろうが、今季開幕直後のことを思えばトップ4入りでも十分すぎる成果だ。ここまでのヒュルマンドの仕事は絶賛されるべきものだろう。