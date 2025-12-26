次なるブラジルのスタープレイヤーとなるのか。国内のコリンチャンスで注目を集めているのが20歳MFブレノ・ビドンだ。



ビドンには『ブラジルのペドリ』なんて異名もあるようで、確かにペドリを思わせるような柔らかいボールタッチを持つレフティーのMFだ。



そんなビドンが22日に行われたブラジル国内カップ決勝2ndレグのヴァスコ・ダ・ガマ戦で魅せた。1-1で迎えた後半16分、味方の縦パスを受けたビドンはトラップの際にボールへ回転をかけ、相手と入れ替わるプレイを披露。元アーセナルのデニス・ベルカンプ氏が決めた伝説ゴールを思わせるトラップで、そこからビドンは一気に加速してチームの決勝ゴールを演出してみせた。



ビドンの活躍もあってコリンチャンスがカップ戦を制することになり、スペイン『MARCA』もビドンが魔法をかけたと絶賛だ。



すでにオランダのPSVやポルトガルのスポルティングCP、イングランドのマンチェスター・ユナイテッドなど複数クラブが関心を寄せているようで、コリンチャンスをカップ戦制覇へ導いたことでさらに評価は上がりそうだ。





Breno Bidon’s play that lead to the winning goal in the Copa Do Brasil final!



Gênio



pic.twitter.com/rGOdaWgZNj — Brasil Football(@BrasilEdition) December 22, 2025