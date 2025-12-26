シャオミは、新型スマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」をグローバル向けに2026年に発売することを、X（旧Twitter）で予告した。

Xへの投稿では、ライカとの戦略的な共同開発により次世代の光学システムを実現したと説明し、「2026年、全世界で発売開始」と案内している。

これにあわせて、シャオミ副社長兼最高マーケティング責任者（CMO）のシュー・フェイ氏は、中国向け発表会の会場から動画を投稿。Xiaomi 17 Ultraのグローバル展開について発表できることを心待ちにしていたと語り、「そして、さらに続報があります。ご期待ください」と締めくくった。

I'm excited to finally share that #Xiaomi17Ultra is coming globally. And yes, there's more on the way. Stay tuned. pic.twitter.com/VMNY07r4Td - Xu Fei (@XuFei_Xiaomi) December 25, 2025

また、シャオミ・ジャパンもXで同様の告知を行い、「日本ではどうなるのか。続報をお待ち下さい」と投稿。2026年も勢いそのままに展開していく姿勢を示している。