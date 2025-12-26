今井達也はどこへ行くのか…ヤンキースも獲得見送りが有力　地元紙「再び日本とのパイプラインを築こうとはしてなさそうだ」

今井達也の争奪戦からヤンキースが撤退する見通しと報じられた(C)Getty Images

西武からポスティングシステムを利用して、メジャー移籍を目指している今井達也を巡り、名門ヤンキースが争奪戦から撤退する見通しであることが、地元紙に報じられた。

『New York Post』は現地時間12月24日、「ヤンキースの静かなオフは続く 剛腕のタツヤ・イマイの獲得から撤退か」と題した記事を掲載。記事では「ヤンキースが再び日本とのパイプラインを築こうとはしてなさそうだ」と切り出し、ニューヨークのスポーツ専門局『YES Network』のジャック・カリー記者が、番組「ホットストーブ」で「タツヤ・イマイとヤンキースのつながりは存在しない」と断じたコメントを紹介した。

記事では、ヤンキース先発陣に故障明けが多く、復帰に時間を要する見込みのため、今井に注目してきたが、カリー記者はヤンキースと再契約した左腕のライアン・ヤーブローを、先発5番手での起用でも首脳陣が納得する可能性があると指摘した。

さらに、同紙のジョエル・シャーマン記者はYouTubeチャンネル『Baseball Today』にゲスト出演した際に「ヤンキースがイマイを獲得にいっているとは思えない」と断言。その理由としては、ゲリット・コール、カルロス・ロドン、マックス・フリードの3投手と大型契約を結んでいることに加え「タリク・スクーバルがFAになる前のオフシーズンに4人目（の契約）となれば、これは驚きだ」とタイガースのサイ・ヤング賞左腕の名前も挙げながら、説明した。