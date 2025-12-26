ドジャース、走攻守で魅力の二塁手獲得でキム・ヘソンらを放出…“驚愕プラン”を提案「常勝軍団としての文化に合致」米メディア

ドジャースにニコ・ホーナーを獲得するプランを米メディアが提案した(C)Getty Images

ドジャースにカブスのニコ・ホーナーをトレードで獲得するプランを米メディア『ClutchPoints』が提案している。

ホーナーは今季156試合に出場し、打率.297、7本塁打、61打点、OPS.739をマーク。盗塁も29個記録した。また、二塁手部門で2023年に続いて2度目のゴールドグラブ賞に輝いている。

走攻守で魅力的な28歳の二塁手について、同メディアは「6シーズン以上にわたり、ホーナーはカブスの打線において安定感のある信頼できる選手であり続け、コンタクト能力に長け、ベース上でのスピードも兼ね備えた打者としての評価を確固たるものにしてきた」と説明。

通算で打率.282、131盗塁という数字は「彼の高い身体能力と安定感の双方を物語っており、そのどちらもが『勝てる野球』に貢献する要素だ」と評価した。

記事では「ホーナーの加入は、ドジャースの打線に即座に安定感をもたらし、他の戦術的な決断にリソースを割く余裕を生み出すだろう。ホーナーのような実力者を獲得することは、ドジャースが優勝を争えるロースターを構築し続けるという決意の表れとなる」と指摘した。

ホーナーを獲得するための交換要員としては、内野手のキム・ヘソンと、27歳右腕のリバー・ライアンの名を挙げた。

同メディアは「2025年シーズンこそ好不調の波があったものの、キム・ヘソンは、並外れたスピードと守備の適応力を備えた非常に有用なユーティリティプレイヤーとして、カブスに貢献するはずだ」と伝えた。