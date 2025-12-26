プロ野球・巨人は26日、ブライアン・マタ投手と契約合意に至ったことを発表しました。

1999年生まれ26歳のマタ投手はベネズエラ出身右腕。2016年からレッドソックス傘下のマイナーリーグでプレーを始め、メジャー昇格とはならなかったものの、通算150試合に登板しました。今季は42試合に登板し、67と1/3回を投げ、3勝3敗6ホールド2セーブ、防御率5.08をマーク。来季から日本球界に挑むこととなりました。

マタ投手は球団を通じて、コメントを発表。「私の才能を信じてくれた読売ジャイアンツに心から感謝しています。このような機会をいただき大きな喜びと興奮を感じ、長い歴史と世界的な知名度を誇る名門球団の一員になれることを光栄に思います。競争心が強く、常に全力を尽くし、献身的な選手として見ていただけると思います。ファンの皆さんにお会いできることを楽しみにしています。優勝を目指して頑張りましょう！」と意気込みを明かしています。