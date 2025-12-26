岡田准一が『ストレンジャー・シングス』キャストに武術指導！コラボ映像解禁

『イクサガミ』岡田准一が、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のキャストとコラボした特別映像が公開された。

Netflixで好評配信中の『イクサガミ』＆『ストレンジャー・シングス』

Netflixで独占配信中の『イクサガミ』は、妻と子を病から救うため、賞金が与えられる命がけの遊戯ゲームに参加することになった主人公・嵯峨愁二郎（岡田准一）の戦いを描く物語。配信開始直後から国内外で爆発的な反響を巻き起こし、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で堂々の1位を獲得した。さらに世界88の国と地域で週間TOP10入りを達成。日本国内でも配信初週より週間TOP10で4週連続1位を記録するなど、その熱狂ぶりを証明しシーズン2制作が決定。

そして、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス』は最終章となるシーズン5のVOL 1（第1〜4話）が先日配信され、わずか5日間で視聴回数5960万回を記録。Netflixの英語作品史上最高の初週視聴数を達成するなど世界中で熱狂を巻き起こし、本日よりVOL2が配信開始となった。フィナーレとなるVOL3（第8話）は2026年1月1日（木）に世界独占配信する。

国境を越えた師弟関係が誕生！特別映像の内容

この度、大ヒットを記録中の『イクサガミ』と『ストレンジャー・シングス』のコラボレーションが実現。2025年11月に来日したマイク役のフィン・ヴォルフハルト、ダスティン役のゲイテン・マタラッツォ、ルーカス役のケイレブ・マクラフリン、ウィル役のノア・シュナップの4人が、『イクサガミ』で主演、プロデューサー、そしてアクションプランナーを務める岡田准一から武術とアクションを直接教わる特別映像が解禁された。

映像では、初めにフィン、ゲイテン、ケイレブ、ノアの4人が『イクサガミ』のワンカット撮影されたアクションシーンを鑑賞。岡田の披露するスタントなしの迫力ある殺陣に引きつけられた一同は、「全部ワンテイク？ やばい」（ゲイテン）、「めっちゃかっこいい。エルと相性良さそう」（ノア）と次々に感想をこぼし、興奮覚めやらぬ様子を見せた。

そんな彼らと初対面を果たした岡田は、全員と握手を交わしながら笑顔で迎え、「ようこそ皆さん！お会いできて光栄です」と挨拶。岡田は、インストラクターの資格も取得しているほど武術に長けた存在として知られているが、フィンやゲイテンらを前に「日本の“アクション”と“武術”の両方をきちんと学んだ上で、『アクションをする』ということを心がけています」と、自身の並々ならぬこだわりを明かした。

そして、『ストレンジャー・シングス』に登場する怪物と戦う準備として、岡田から「今日は日本の武術を体験してもらおうと思います」という提案があり、代表してゲイテンが岡田にコツを教わりながら、武術ならではの構え方や重心を意識した動きを実践。途中には岡田が、「構えてください、押忍！」と気合の一声を発すると、4人も彼に続き「押忍！」と力強く発声。終始和やかな雰囲気の中で、まるで国境を越えて師弟関係を結んだような5人の様子が映し出された。

さらに、「最後にちょっとアクションをやりたいです」という岡田の呼びかけに対し、「いいですか？（みんなを）驚かせたいです」と手を挙げたケイレブが代表して殺陣に挑戦。岡田から動きのレクチャーを受けたのち実践に臨んだ彼は、仲間の声援を受けながらキレのあるアクションを見せたあと、「ストレンジャー・シングス シーズン5 Netflixで」という決め台詞も披露。

周囲からは拍手が沸き起こり、その反応に自信をのぞかせたケイレブが、「僕も『イクサガミ』シーズン2に“ブラックサムライ”で出ていいですか？」と岡田にアピールすると、岡田からは「続きがあればもしかしたらオファーするかもしれません」と意外にも前向きな回答。そのやり取りを聞いたゲイテンは、「これオーディションだったんだ」と驚いた表情を見せて場を和ませた。

ラストに岡田から4人にファンへのメッセージを求めると、ケイレブが「ストレンジャー・シングス シーズン5 Netflix独占配信中」と先ほどの決め台詞を再び披露。ウィルは「大好きジャパン」、マイクは「みんな愛してる。呼んでくれてありがとう」と、ダスティンは「ここまで見てくれて本当にありがとう。みんなマジで最高だよ」とそれぞれ感謝を語り、最後に全員で再び刀を手にし、「押忍！」という合言葉で締めくくった。

『イクサガミ』と『ストレンジャー・シングス』という、世界中から注目を集めるNetflixのビッグタイトル同士。ジャンルを越えた必見の2作品のコラボレーションによって、年末のNetflixはこれまで以上の盛り上がりを見せること間違いなしだ。（海外ドラマNAVI）

