¡¡½÷Í¥¡¦ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î¼«Âð¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤Ë¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡¤É¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¤ß¤Ê¼Â¤µ¤óÂð¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤·¤¿Æü¡×¤ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂìÂô¥«¥ì¥ó¡£¡Ö¤Þ¤æ¤È¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Ä¤Þ¤ê£Ç£Å£Å£Ë£Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È£²£´Ç¯£··î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡Á·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¤Ë¼ç±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦¾¾²¬çýÍ¥¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÍ½»»¤ò·è¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¡¼ê´¬¤¼÷»Ê¤ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤·¤¿¤ê¤ß¤Ê¼Â¤µ¤óÆÃÀ½¤Î¤ª¤«¤º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤ÏºÇ½é²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¼«Ê¬¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤ÇÄü¤á¤Æ¤¢¤ß¤À¤¯¤¸¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÁÍý¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤ÎÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤Þ¤æ¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¥Ä¥ê¡¼·¿¥«¥Ã¥×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡¡Æ°²èºÇ¸å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¹¬¤¢¤ì¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö£³¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£