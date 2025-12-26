高橋文哉の『ゴチ』クビ報告に『あんぱん』共演俳優からも盛大なツッコミ「クビなってるやーん」
俳優の高橋文哉（24）が26日、自身のインスタグラムを更新。前日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン4時間SP』で放送された「ゴチになります最終戦」で小芝風花、矢部浩之と共に“クビ”が決定し、投稿では写真を添えて番組への感謝をつづった。
【写真】“クビ同士”の小芝風花＆矢部浩之ら出演者と記念ショット
放送では、増田貴久が2位でいち早く残留を決めた後、白石麻衣が3位、小芝が4位という流れに。その後、クビ人数が3人であることが発表され、この時点で小芝のクビが決定した。その後、高橋が8位で同じく大精算がかなわず、クビとなった。最後の順位発表では、ナインティナインのどちらかがクビになるという展開となった。その結果、矢部が最下位。11月に復帰したばかりにもかかわらず、わずか1ヶ月でのクビとなった。
高橋は「最高に幸せな2年間でした もちろん、クビは悔しいけれどこの2年間でゴチから頂いたものはほんとうに偉大です。またいつかゴチ出来るように俳優頑張ります!!!!応援してくださった皆様、ご覧頂いた皆様、支えて下さりありがとうございましたー!!!!」とつづり、花束を手に同じくクビとなった小芝、矢部と並んだ出演者との集合写真をアップ。
この投稿にNHK朝ドラ『あんぱん』でも共演した北村匠海（28）から「クビなってるやーん」と盛大なツッコミが入ったほか、ファンからも「クビは悔しすぎるけどまた見れる日楽しみにしてるね」「2年間最高に楽しい時間をありがとう」「本当に良いメンバーだったし、文哉くんの良いところ…可愛くてお茶目な素の文哉くんが観られる唯一の番組で…あぁあ…残念」「こんなにカッコよくてスタイル良くて面白くて食リポ上手い俳優は他にいないです！」など、多くの反響が寄せられている。
