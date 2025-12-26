家の近くの「100円ショップ」が全てセルフレジに。高齢者が「有人レジの方がいい」と嘆いていました…。セルフレジを導入するメリットって何でしょうか？

セルフレジの基本的な仕組み

セルフレジとは、利用者自身が商品のバーコードを読み取り、支払いまでを行うレジシステムです。商品登録から会計までをすべて利用者が行う「フルセルフレジ」と、商品登録は店員が行い支払いのみを利用者が行う「セミセルフレジ」があります。

100円ショップを含む小売店では、会計処理を効率化する手段としてセルフレジが採用されており、スーパーやドラッグストアなどでも広く使われるようになっています。



セルフレジを導入する店舗側のメリット

セルフレジ導入の最大の理由は、店舗運営の効率化にあると考えられます。会計作業の一部を利用者に任せることで、限られた人員でもレジ対応が可能となり、混雑時間帯の行列緩和や回転率の向上が期待されます。

また、釣り銭の受け渡しや金額入力といった作業が減ることで、現金管理に伴う人的ミスの防止や、人件費の抑制につながる点もメリットとされています。浮いた人手を品出しや接客など別の業務に回せるため、全体として店舗運営の安定化を図りやすくなります。

さらに、キャッシュレス決済との相性が良い点も特徴です。現金管理の負担が軽減され、衛生面の配慮や業務の簡素化につながることから、感染症対策を背景に導入が進んだ側面もあります。



利用者側が感じやすい不安や課題

一方で、セルフレジはすべての利用者にとって使いやすいとは限りません。特に高齢者や機械操作に不慣れな人にとっては、商品登録や支払い操作が負担に感じられることがあります。操作を間違えた際に不安を感じやすく、「有人レジの方が安心できる」と感じるのも自然な反応といえるでしょう。

また、セルフレジでは利用者自身が操作を行うため、精算漏れや誤操作が起こる可能性もあります。店舗側はスタッフの巡回や監視システムの導入などで対応しているケースが一般的ですが、利用者の心理的な負担が完全に解消されているとは言い切れません。



セルフレジ普及の背景と今後の考え方

セルフレジが広がっている背景には、人手不足や人件費の上昇といった構造的な課題があると考えられます。限られた人材で店舗を運営するための手段として、セルフレジは現実的な選択肢のひとつとなっています。

ただし、利便性を追求するあまり、すべてをセルフ化することが最適解とは限りません。有人レジを一部残す、操作を補助するスタッフを配置するなど、利用者の多様性に配慮した運用が求められます。



まとめ

100円ショップなどでセルフレジが導入される背景には、業務効率化や人手不足への対応といった店舗側の事情があります。一方で、高齢者を中心に、有人レジを求める声があるのも事実です。

セルフレジのメリットと課題を正しく理解したうえで、店舗側は利用者への配慮を続けることが求められます。利便性と安心感のバランスをどう取るかが、今後の小売現場にとって重要なテーマといえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー