26日の石川県内は、強い冬型の気圧配置の影響で雪が降り、金沢市内ではこの冬初めての本格的な積雪となりました。気象台では、大雪による交通障害への注意・警戒に加え、28日にかけて高波にも警戒するよう呼び掛けています。



現在、低気圧が発達しながら北上し、日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。



石川県内の上空には、強い寒気が流れ込んでいるため大気の状態が非常に不安定となり、山地を中心に雪が降っています。

27日正午までの24時間降雪量は、いずれも多いところで加賀の平地で8センチ、山地で30センチ、能登の平地で5センチ、山地で10センチと予想されています。



この雪の影響で、交通機関にも乱れがでています。



JRでは関西方面の列車に遅れが出ている他、空の便では午前中に小松空港発着予定だった羽田便など5便、能登空港でも午前中の羽田便が欠航となりました。



気象台では、予想より寒気が強まったり、同じ地域で雪が降り続いた場合、加賀の山地では警報級の大雪となる可能性があるとして、大雪による交通障害に注意・警戒するよう呼び掛けています。

