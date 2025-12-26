¹ñÆâ½é¡¢¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¤òÍÑ¤¤¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥È¡¼¥¯¥ó·èºÑ¤Î¼ÂÈ¯¹Ô¸¡¾Ú¤¬»ÏÆ°
SBI¾Ú·ô¤Ï¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô¡¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô¡¢BOOSTRY¡¢Âçºå¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥¯¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊODX¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¡ÖDCJPY¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥È¡¼¥¯¥ó¡ÊST¡Ë¤ÎDVP·èºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÈ¯¹Ô¸¡¾Ú¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ST¤ÎÆó¼¡Î®ÄÌ»Ô¾ì¤òÁÛÄê¤·¤¿¿·¤¿¤Ê·èºÑ¥¹¥¡¼¥à¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡ûST»Ô¾ì³ÈÂç¤Î°ìÊý¤Ç»Ä¤ë·èºÑ¥ê¥¹¥¯¤È»öÌ³ÉéÃ´
¹ñÆâ¤Ç¤Ï2020Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëºÄÈ¯¹Ô°Ê¹ß¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥È¡¼¥¯¥ó»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¤Ç¸øÊçÈ¯¹ÔÁí³Û¤ÏÌó2,700²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ST¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤ÇÂ¨»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»ñ¶â·èºÑ¤Ï¶ä¹Ô¿¶¹þ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·èºÑ¥ê¥¹¥¯¤Î´ÉÍý¤ä»öÌ³ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¾Ú·ô¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤È»ñ¶â·èºÑ¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦DVP¡ÊDelivery Versus Payment¡ËÊý¼°¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ëÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë»²²Ã´ë¶È¤ÈÌò³ä
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ST¤ÎÇäÇã¼è°ú¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç¤òÊ£¿ô¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÏ¢·È¤µ¤»¤ë¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¾Ú¤Ë¤ª¤±¤ë»²²Ã¼Ô¤ÎÌò³ä
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢BOOSTRY¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó´ðÈ×¡Öibet for Fin¡×¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ëST¤È¡¢¥Ç¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶âDCJPY¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢STÆó¼¡Î®ÄÌ»þ¤ÎDVP·èºÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥Õ¥í¡¼¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¼Â¾Ú¥¹¥¡¼¥à¿Þ
¡ ÇäÊý¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥È¡¼¥¯¥ó¡ÊST¡Ë¤ò²¾°ÜÅ¾¡ÊËÜ°ÜÅ¾Á°¤Î½àÈ÷¡Ë
¢ ST¤Î·èºÑ¾ðÊó¤ò³Æ¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤ÇÏ¢·È
£ ÇãÊý¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÏDCJPY¤ÎÈ¯¹Ô¤ò°ÍÍê¡ÊÈ¯¹Ô³Û¤òÍÂ¶â¸ýºÂ¤«¤éÀìÍÑ¸ýºÂ¤Ë¿¶ÂØ¡Ë
¤ ÇãÊý¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÇäÊý¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ø¤ÎDCJPY°ÜÅ¾¡Ê¿¶¹þ¡Ë»Ø¿Þ¤ò¼Â»Ü
¥ ¥Ç¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤Ï·èºÑ¾ðÊó¤ò¾È¹ç
¦ DCJPY°ÜÅ¾¤ÈÆ±»þ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ë¤è¤êST°ÜÅ¾¼Â¹Ô¤Ë½ðÌ¾¡ÊST¤¬ËÜ°ÜÅ¾¡Ë
§ ÇäÊý¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÏDCJPY¤Î½þµÑ¤ò°ÍÍê¡ÊÈ¯¹Ô³Û¤òÀìÍÑ¸ýºÂ¤«¤éÍÂ¶â¸ýºÂ¤Ë¿¶ÂØ¡Ë
ÇäÊý¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëST¤Î²¾°ÜÅ¾¡¢ÇãÊý¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëDCJPYÈ¯¹Ô»Ø¼¨¡¢·èºÑ¾ðÊó¤Î¾È¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢DCJPY¤Î°ÜÅ¾¤ÈÆ±»þ¤ËST¤ÎËÜ°ÜÅ¾¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·èºÑ´°Î»¸å¤Ë¤Ï¡¢ÇäÊýÂ¦¤ÇDCJPY¤¬½þµÑ¤µ¤ì¡¢ÍÂ¶â¸ýºÂ¤Ë»ñ¶â¤¬Ìá¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡û¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶âDCJPY¤È¤Ï
DCJPY¤Ï¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ò¥È¡¼¥¯¥ó²½¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤Î°ÂÄêÀ¤ä²ñ·×½èÍýÌÌ¤Ç°ìÈÌÅª¤ÊÍÂ¶â¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬»¶·¿ÂæÄ¢µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ú·ô·èºÑ¤Ë¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·èºÑ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤ä»öÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô¤¬¥Ç¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤Î´ðÈ×¤òÍøÍÑ¤·¡¢DCJPY¤ÎÈ¯¹Ô¤ª¤è¤Ó½þµÑ¤òÃ´¤¦¡£
¡û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¡¾Ú¾õ¶·¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¸¡¾ÚÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿ST¼ÒºÄ¤ÈDCJPY¤Ë¤è¤ëµ¿»÷DVP·èºÑ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢STÆó¼¡Î®ÄÌ¤òÁÛÄê¤·¤¿¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤ÎÀ°Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢ST¤ª¤è¤ÓDCJPY¤ò¼ÂºÝ¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤Ë¿Ê¤àÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ÊSTÂ¨»þ¥°¥í¥¹·èºÑ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½é´üÃÊ³¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¾Ú·ë²Ì¤ò»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ODX¤¬±¿±Ä¤¹¤ëSTÆó¼¡Î®ÄÌ»Ô¾ì¡ÖSTART¡×¤Ê¤É¤Ç¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
