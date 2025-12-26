フォーリンラブ・バービー、夫＆娘とお家クリスマス満喫 家族写真に「ほっこり」「飾り付けも可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが12月24日、自身のInstagramを更新。家族でのショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳ママ芸人「飾り付けも可愛い」自宅クリパでの家族3ショット
バービーは「おうちでクリスマスっぽいご飯を食べました」とつづり、自宅でクリスマスを過ごした様子を投稿。「全てスーパーのお惣菜で揃えました」といい、ローストビーフやチキン、ピザなどのパーティーメニューがテーブルの上に並んでいる。
また夫、娘、愛犬と写った家族ショットも公開し、クリスマスディナーを楽しんだことがうかがえる。
この投稿に「素敵なクリスマス」「楽しいファミリー」「幸せ時間」「家族ショットにほっこり」「飾り付けも可愛い」などとコメントが集まっている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳ママ芸人「飾り付けも可愛い」自宅クリパでの家族3ショット
◆バービー、クリスマスの食卓披露
バービーは「おうちでクリスマスっぽいご飯を食べました」とつづり、自宅でクリスマスを過ごした様子を投稿。「全てスーパーのお惣菜で揃えました」といい、ローストビーフやチキン、ピザなどのパーティーメニューがテーブルの上に並んでいる。
◆バービーの投稿に反響
この投稿に「素敵なクリスマス」「楽しいファミリー」「幸せ時間」「家族ショットにほっこり」「飾り付けも可愛い」などとコメントが集まっている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】