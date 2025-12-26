TBS田村真子アナ「ラヴィット！」で結婚生報告 スタジオ驚き＆人気芸人が悔しがる
【モデルプレス＝2025/12/26】TBSアナウンサーの田村真子（29）が12月26日、同局系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に生出演。結婚を生報告した。
【写真】田村真子アナの結婚を悔しがった人気芸人
田村は同日、自身のInstagramを通じて結婚を発表。その30分後に放送が始まった「ラヴィット！」では、司会を務める麒麟の川島明から「ご結婚おめでとうございます！」と祝福される場面があった。
祝福の声に恐縮しつつ、田村アナは「先日結婚しまして、一般の方なんですけど」とコメントするとスタジオからは驚きの声が。すると、お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョが意味深な表情をしていることが指摘されると、田村は「してない！青木になってないです（笑）」とツッコんでいた。
続けて「すみませんお時間いただいて。変わらずにこのまま頑張っていきますので、よろしくお願いいたします」と笑顔を見せた田村アナ。お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！は、田村アナの結婚について「悔しい！」と発し笑いを誘うと、「俺ご飯一緒に食べたことある！みんなとだけど、俺奢ってる！」と話していた。
田村アナは、Instagramを通じて「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と発表。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります」と伝えた。（modelpress編集部）
◆田村真子アナ、結婚生報告
◆田村真子アナ、結婚発表
