土屋太鳳、7年前の「るろうに剣心」オフショット公開にファン二度見「一瞬誰かと」「懐かしい」
【モデルプレス＝2025/12/26】女優の土屋太鳳が12月24日、自身のInstagramを更新。7年前の写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】30歳朝ドラ女優「一瞬誰かと」7年前のイメージ激変ビジュ
土屋は「この写真が7年前の今日だよ、と携帯が教えてくれました」とつづり、映画『るろうに剣心』シリーズで演じた巻町操姿のオフショットを投稿。鋭い目力でカメラをのぞくその視線に土屋は「操、ありがとう…！」と感謝を記している。
この投稿には、「一瞬誰かと思いました」「思わず二度見」「懐かしい」「かっこいい操ちゃん」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳朝ドラ女優「一瞬誰かと」7年前のイメージ激変ビジュ
◆土屋太鳳、7年前のオフショットを公開
土屋は「この写真が7年前の今日だよ、と携帯が教えてくれました」とつづり、映画『るろうに剣心』シリーズで演じた巻町操姿のオフショットを投稿。鋭い目力でカメラをのぞくその視線に土屋は「操、ありがとう…！」と感謝を記している。
◆土屋太鳳の投稿に反響
この投稿には、「一瞬誰かと思いました」「思わず二度見」「懐かしい」「かっこいい操ちゃん」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】