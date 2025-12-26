年の瀬を迎えた2025年。今年も野球界で最も注目を集めたのはドジャース・大谷翔平（31）だろう。チームは2年連続の世界一、自身も3年連続4度目のMVP受賞という快挙を果たしたのみならず、プライベートでも変化があった。MLB関係者が語る。

【写真を見る】サングラスを着け、黒白のペアルックで家族デートする大谷選手と真美子さん。大谷がベビーカーを押していた

「4月に妻・真美子さん（29）との間に娘さんが誕生しました。大谷選手はインタビューでも娘さんが生まれた今年は"かなり特別な一年"と話していて、生活は大きく変わったことでしょう。

二刀流復帰に育児にと多忙ななかでも、真美子さんとは非常に良好な関係を保っているようです。ワールドシリーズ（WS）優勝後のパレードでは笑顔で寄り添い、MVP受賞のインタビューには夫婦でブラウンの服を着て登場するなど、常に仲睦まじい姿を見せてくれています」

そんな大谷が新たな家族と初めて迎えたオフシーズン──ファミリーはハワイで過ごしていたようだ。在米ジャーナリストが語る。

「ある不動産ブローカーが12月12日（現地時間）にインスタグラムで公開したハワイ州コナでの写真に、笑顔の大谷選手が写っていました。Tシャツ、短パン、サンダルという軽装の大谷選手は、鼻下に"チョビ髭"も生やしたラフな姿。リラックスしたオフを過ごせている様子がうかがえました」

ほかにも、コナで大谷ファミリーの目撃情報がある。中国のSNS『小紅書』ユーザーが、〈コナでコーヒーを買っていたら、大谷翔平選手にばったり会いました！〉と綴り、大谷と真美子さん、長女、そして愛犬のデコピンが映る動画をアップしていた。

「動画の大谷選手はキャップを被り、Tシャツや長丈のパンツ、スニーカーまですべて黒系で揃えていた。一方の真美子さんはお団子ヘアで、五分袖のトップスと長丈のパンツ、スニーカーも白系と、夫婦でブラック＆ホワイトのコーディネートとなっていました。オフの日のペアルックに、投稿にはファンから『2人は本当に仲がいいんだ』と寄せられています。

娘さんを乗せたベビーカーは大谷選手が押していて、デコピンのリードを引く真美子さんが"ドジャースブルー"のトートバッグに、買い物をしたとみられる紙袋も持っていました。パッと見は真美子さんの荷物が多い印象ですが、彼女も元アスリートですし、2人の対等な関係を表しているようで、むしろ好感度が上がるシーンでした」（同前）

シーズン中も試合後は"即帰宅"で周囲を驚かせていた大谷。真美子さんと一緒にいる時間が心地よいのだろう。

「『小紅書』の投稿者は、『大谷翔平選手に"大谷さんですか？""野球をやっていますよね？"と話しかけると、大谷さんは恥ずかしそうに"はい"と答えた。奥さんは隣で笑っていました』とも明かしていました。見知らぬ他人に対しても笑顔で対応する真美子さんの"余裕"も、大谷選手にとって心強いものなのかもしれません。

11月にはファミリー財団である『SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION』を設立したことも公表し話題になりました。今後、家族としての取り組みや露出はより多くなると予想されます。その中でも、真美子さんは非常に頼もしい存在なのでしょう」

2026年シーズンにはWBCもある。大谷はファミリーで充実のオフを過ごし、新たに活躍するためのパワーを養っている。