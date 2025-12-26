29日(月)から31日(水)大晦日にかけては前線の影響で日本海側は再び天気が崩れるでしょう。ただ、雨の所が多くなりそうです。積雪の多い所では路面状況の悪化にご注意ください。1月1日(木)元日の初日の出をみられるのは?

【27日(土)〜1月2日(金)】太平洋側は初日の出を拝めそう

明日27日(土)は冬型の気圧配置は次第に緩むものの、北海道と東北の日本海側や北陸は雪が降るでしょう。非常に強い風が吹く所がありそうです。雪を伴った非常に強い風でふぶきや猛ふぶきとなる所があるでしょう。暴風雪や暴風、高波、大雪による交通障害に警戒してください。





日本海側は28日(日)は日本付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。日本海側の雪は次第にやみそうです。29日(月)から30日(火)は本州付近を低気圧が通過するため、日本海側で再び天気が崩れるでしょう。南から暖かい空気が流れ込むため、北海道や北陸でも雪ではなく、雨が降りそうです。積雪の多い所では路面状況の悪化にご注意ください。31日(水)大晦日から1月1日(木)元日にかけては北海道と東北の日本海側、北陸で雪や雨となりそうです。関東から九州はおおむね晴れる見込みです。初日の出も拝める所が多いでしょう。2日(金)も引き続き、太平洋側では大体晴れる見込みです。初詣や初売りなどお出かけされる方は天気の心配なくお出かけできそうです。ただ、最高気温は仙台は4℃、東京も2日(金)は8℃、大阪は1日(木)は9℃と、厳しい寒さになりますので、暖かくしてお出かけください。

【1月3日(土)〜8日(木)】北陸は連日雪 太平洋側も晴れても寒さ厳しい

1月3日(土)以降も東北の太平洋側と関東から九州はおおむね晴れる日が多いでしょう。ただ、4日(日)は九州で雨が降りそうです。一方、北海道は3日(土)や7日(水)頃は晴れ間が出ますが、5日(月)と6日(火)を中心に雪が降るでしょう。北陸は連日のように雪が降るでしょう。



仕事始めの1月5日(月)は、二十四節気の「小寒(しょうかん)」で、寒さが厳しくなり始める頃とされています。その名の通り、関東から九州も10℃前後で、晴れて日差しがあっても厳しい寒さが続きそうです。お正月疲れも出やすい時期ですが、体調管理を万全にしてお過ごしください。