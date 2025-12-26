保守的から、より革新的な方向へ

プジョーというブランドが、最近とても気になっている。

かつてはどちらかといえば保守的なクルマ作りが特徴ともいえたプジョーだが、ここ数年はエレガントでスポーティなテイストを強く感じるエクステリアやインテリアのデザインに象徴されるように、ブランドをより革新的な方向へと成長させようという意思がダイレクトに感じられるようになった。



果たしてプジョーというブランドは、これからどのように進化を遂げていくというのだろうか。

話はかなり以前のことになるが、今年のWEC（FIA世界耐久選手権）第7戦、富士6時間レースのために日本を訪れたプジョーのブランドCEO、アラン・ファヴェ氏は日本のメディアに対して、プジョー・ブランドの位置づけと現状、そして将来に向けてのプランをプレゼンテーションしてくれた。

ここではその内容を報告しながら、自分なりに『少しだけ目を離している間に、実は大きく変化していた』プジョーの今後を占ってみることにしたいと思う。

全モデルに通じるデザイン性や高級感

プジョーというブランドは、ステランティス・グループの中でも『アッパーメインストリーム（上級の量販車）』という言葉で表現されるとファヴェ氏は語る。確かに現在のプジョーのラインナップを確認してみても、全モデルに通じるのは優れたデザイン性や高級感だ。

それによって上級志向を演出したプジョー車は、量販車という意味でも確かな成長を遂げている。参考までに昨年比でのグローバルでの成長率は約4%。ヨーロッパでは3%ほど市場は縮小したというが、それを約22%もの驚異的な成長を記録したアジア・パシフィック地域のセールスが補っている。



日本メディア向けセッションに参加したプジョーのブランドCEO、アラン・ファヴェ氏。 ステランティス・ジャパン

とりわけ日本はプジョーにとって重要な市場であることをファヴェ氏が強調したのも印象的だった。そしてプジョーは、今後5年間でヨーロッパ市場におけるシェアを、7%にまで引き上げるというプランをも立ち上げている。

もちろんそのプランを現実にするための準備も着々と進んでいる。脱炭素化を重要な使命に掲げるプジョーは、すでに幅広いクラスにBEV（電気自動車）を設定し、HEV（ハイブリッド車）を含めれば幅広いラインナップを誇る。

前衛的な最新モデルのデザインは、まさにその革新性を象徴しているかのようであるし、一方、インテリアに目を向ければ高い居住性や荷物の積載性に代表されるプジョー伝統の機能性はそのままに、さらに小径のステアリングホイールと大型のデジタルメーターを組み合わせた『iコクピット』が未来的な感覚を醸し出しているのが分かる。

ファヴェ氏によれば、2年後には『ステアバイワイヤ（ステアリングホイールの動きを電気信号化し操舵を行うシステム）』の導入も計画されているという。

未来に向けて示す方向性を提案

そのような未来のビジョンを具現化して、先日発表されたのが『プジョー・ポリゴン・コンセプト』とネーミングされたコンセプトカーだ。

ガルウイング式のドアを持つ、流麗なボディデザインが与えられたこのモデルには、プジョーが未来に向けて示す方向性、『アジル（俊敏性）』、『ファン（走りの楽しさ）』、そして『フューチャープルーフ（未来への対応）』が見事なまでに提案されている。



先日発表された『プジョー・ポリゴン・コンセプト』と呼ばれるコンセプトカー。 ステランティス

その象徴的存在ともいえるのが、四角形のデザインを採用し、さまざまな電子制御システムや主要なコントロールにアクセスが可能としたステアリングホイール、『ハイパースクエア』だ。

WECの時点でファヴェ氏は、「近い将来、プジョー車のステアリングは丸型ではなく四角形のデザインになるかもしれません」と、その登場を予告していたが、ここまで早くそれが具現化されたことには、やはり大きな驚きを感じてしまう。プジョーというブランドに流れる時間は、想像をはるかに超える速さを持っていたのだ。

さらに存在感を強めていく

現在日本市場に導入されているプジョー車は、ベーシックラインを担当する『208』に始まり、『308』、『308SW』、『408』、『2008』、『3008』、そして『リフター』の各モデル。

ファヴェ氏が来日したWECでは、既報のとおり208シリーズに設定されるBEVの『e-208』をベースに、プジョー・スポールが独自のチューニングを施して誕生したホットハッチ、プジョー伝統の『GTi』の称号を受け継ぐ『e-208GTi』のジャパン・プレミアも実施。今後はより趣味性の強い電動化モデルが、各々のシリーズに追加されていく可能性があることも強くアピールされた。



プジョーe-208GTiのジャパン・プレミアに登場したアラン・ファヴェ氏。 ステランティス・ジャパン

プジョーは、これからますます面白く、そして世界でさらに存在感を強めていくブランドになるだろう。もはやこのブランドの動向から目を離すことなどできない。それこそが私自身が今、心の中で抱いている正直な感想だ。