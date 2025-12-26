161人が死亡の香港マンション火災から1か月 住居を転々とし不安定な生活に「この先どうなるのか」と不安の声
161人が亡くなった香港でのマンション火災からきょうで1か月です。現場近くには朝から献花に訪れる人の姿もありました。現場から中継です。
火災現場となったマンションの近くに来ています。先月26日に香港で発生したマンション火災では、これまでに161人が死亡し、いまも6人と連絡がとれていません。
発生から1か月となったきょう、現場近くには朝から花を手向ける人の姿がみられました。
近所に住む人
「（当時に比べると）眠れるようになりましたが、火事のことを思い出してしまいます」
「（住人は）いまでもかなり辛いと思います。心の傷は時間をかけて、ゆっくり癒やしていくしかありません」
住人はいまも住居を転々とするなど不安定な生活を強いられていて、「この先どうなるのか」などという不安の声が聞かれました。
一方で、マンションは出火当時、修繕工事中でしたが、使用されていた保護ネットの一部が防火基準を満たしておらず、これに関連してこれまでに16人が逮捕されています。
香港政府は、出火原因などについて9か月以内に報告書をまとめるとしています。