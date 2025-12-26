株で爆損の水谷隼、約1700万円のご褒美にネット衝撃「豪快だね！」「よく今日買ったな」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が25日、自身のXを更新し、自分へのクリスマスプレゼントに新たなFX取引きをしたことを報告した。これにネット上では驚きの声があがっている。
【画像】気になる！水谷隼が買った1700万円のもの
先日、Xにて「ついに禁断の通貨に手を出した もう終わり 手数料だけで28万」と説明。トルコリラ円で大量買いしたことを画像付きで伝えており、総未実現スワップは＋11万2000円だが、総評価損益は−42万円でトータル「−30万8000円」に。その取引から10日間経て「トルコリラ買って10日でプラスになりました」とうれしそうに報告。総合計評価損益は＋18万1000円となっていた。
しかし今回、「トルコリラまたマイナスになってしまった」とマイナス10万4000円の含み損に。さらに「自分へのクリスマスプレゼントに約1700万円分のメキシコペソ買いました」と伝えた。
これにファンは「年末際までギャンブラー精神。嫌いじゃないぜ」「クリスマスプレゼントとしてはかなり豪快だね！」「金額がハンパないです」「よく今日買ったなw」などと反応している。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、今年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えた。
また、自身のXでは株で爆損した際のスクショを投稿し、そこには「マイナス1037万5669円」と表示されている。
