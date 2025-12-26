“キルト作家”キャシー中島、2025年を代表するキルト作品を公開「構想から出来上がりまで2年半ほどかかりました 頑張った」
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が23日、自身のSNSを更新。「今年の代表作」という、キルト作品を披露した。
【写真】「構想から出来上がりまで2年半ほどかかりました」キャシー中島が公開した、2025年を代表するキルト作品
この日は、静岡・御殿場市にある自身のキルト専門ミュージアムへ。ハワイアンキルトを中心に季節ごとにさまざまな作品を展示しており、現在はホリデーシーズンに合わせてクリスマス系のキルトがたくさん飾ってあるという。
投稿では「少しだけご紹介しますね」と、20年以上前に作ったクリスマスツリーのキルトやサンタクロース風の人物がデザインされたキルトなどを写真とともに紹介。
壁に大きく飾られたブルーの円形模様が描かれたキルトについては、「今年の代表作です♪」と紹介し「とんがり三角をいっぱい繋いだこのキルト、構想から出来上がりまで2年半ほどかかりました 頑張った」と長い期間をかけて作り上げた自信作であることを伝えている。
「大きいキルトも、小さいキルトも季節を感じさせるキルトを壁に飾っていると、なんだか楽しくなる！キルトも喜んでくれる！」といい、ミュージアムについても自身の歴史が詰まった大切な“原点”的な場所であることを明かしている。
