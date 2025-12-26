2児の母・柳原可奈子、娘たちと正月のしめ飾りを手作り「ジータと一緒に」 ほっこり“親子3世代”ショットを公開
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。娘たちと一緒に正月のしめ飾り作りに挑戦した様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「素敵」「貴重な体験でしたね」“親子3世代”で正月のしめ飾りを作る柳原可奈子
柳原は「今日はジータと一緒にお正月のしめ飾りを作ったよ」とつづり、藁を編む工程や完成したしめ飾り、さらに屋外で焼き芋を楽しむ家族の姿など、複数枚の写真を投稿。「わらを叩いて柔らかくしてから編んで、飾りつけたら完成〜」「新年を気持ちよく迎えられそうだね」と、親子三世代での体験を振り返った。
投稿には、藁を手に真剣な表情を見せる娘たちの姿や、出来上がったしめ飾りを前にしたショット、焼き芋をほおばる和やかな場面が収められており、家族で季節の行事を楽しむ様子が伝わってくる。
コメント欄には「素敵なしめ飾りですね〜」「ご家族で作るしめ飾りを飾れば無病息災で良い年神さまがやって来そうですね」「寒いお外で食べる焼き芋は特別な味ですね」「伝統行事をちゃんとするのって大切ですよね」「みんなでお正月のしめ飾り作り貴重な体験でしたね」などの声が寄せられ、温かな家族の時間と日本の伝統を大切にする姿勢に、多くのファンが心を和ませていた。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
