【高校バスケ/女子】激闘の準々決勝 今夏女王・桜花学園は残り1分まで拮抗 V4狙う京都精華学園は精華女子との接戦制す 大阪薫英は攻撃力発揮しベスト4 ＜ウインターカップ＞
◇バスケットボール ウインターカップ2025(12月23日〜29日)
高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は26日、女子の準々決勝、4試合が東京体育館で行われました。
今夏インターハイ女王の桜花学園は東海大福岡と対戦し、試合終盤まで大接戦となります。6点差リードで第4クオーターに入ると、一時は追いつかれますが、最後は残り約1分で得点を重ねて突き放し、ベスト4進出を決めました。
八雲学園は一関学院と対戦。第1クオーターと第3クオーターで20得点と着実にリードを広げると、64-52で勝利しました。
またこの大会V4を目指す京都精華学園は、第3シードの精華女子と激突。前半は互いに得点を重ねるも、1点のリードを許して折り返します。それでも京都精華学園は第3クオーターで逆転に成功すると、59-55で接戦をものにしました。
安定した得点力で勝ち上がってきた大阪薫英はこの日も攻撃力を発揮。倉敷翠松を相手に前半から大きくリードすると、最後まで勢いをゆるめず92-65で完勝しました。
これでベスト4が決定。27日は準決勝2試合が行われます。【26日に行われた準々決勝の結果】
桜花学園(愛知県)61-55 東海大福岡(福岡県)
八雲学園(東京都)64-52 一関学院(岩手県)
京都精華学園(京都府)59-55 精華女子(福岡県)
大阪薫英(大阪府)95-65 倉敷翠松(岡山県)