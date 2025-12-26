EXILE佐藤大樹（30）が26日、東京・SHIBUYA 109で自身がプロデュースを手がけるキャラクター「うぱごろう」とサンリオの人気キャラクター、ハンギョドンのコラボポップアップストアのオープニングイベントに出席した。

うぱごろうは佐藤が飼っているウーパールーパーをモデルに生み出したキャラクター。26日から1月6日まで同所でポップアップストアを開催する。

ハンギョドンとの出会いは生配信中の言い間違いだったといい、「ファンの方がハンギョドンのサウナハットをプレゼントしてくれて、好きでかぶっていたことを話した時に『ハンドンギョンのサウナハット』と言ったら、間違いを指摘された」と明かした。そこから自身で調べるようになり、今では「抱きしめたくなる」というほどの大ファンになった。

この日はハンギョドンとともに店を訪れ、一挙手一投足に終始ニヤニヤが止まらない様子だった。ポップアップストアではうぱごろうとのコラボグッズを販売。「念願のコラボレーションが実現してうれしい。夢にあふれたすてきな空間になっているので、ぜひここでしか買えないグッズを身につけて僕のライブやハンギョドンのショーに行って、最高の推し活を楽しんでください」と語った。