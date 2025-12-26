忘年会の季節がやってきました。昨今ではお店・時間帯・参加する目的なども多様化しているといいます。株式会社リクルート（東京都千代田区）の調査・研究機関『ホットペッパーグルメ外食総研』が実施した「令和版・理想の忘年会調査」によると、会社・仕事関係の忘年会に「参加する意向」を持つ人は4割弱にとどまった一方、友人知人との忘年会では7割強にのぼることがわかりました。



調査は、全国の20〜60代の男女1035人（男性517人、女性518人）を対象として、2025年10月〜11月の期間にインターネットで実施されました。



はじめに、「会社・仕事関係の忘年会への参加意向」について、「参加したい」と答えた割合を見ると、全体では36.9％にとどまりました。



年代別では、30代（43.0％）が最も高く、次いで20代（41.8％）。40代（37.1％）、60代（32.0％）、50代（31.8％）が続き、若い世代で参加意欲が高いことがわかりました。



一方、「友人知人との忘年会」では、全体の74.7％が「参加したい」と回答。年代別に見ても60代（79.9％）、40代（76.9％）、30代（75.5％）、50代（70.1％）、20代（69.9％）と全年代で参加意欲の高さがうかがえました。



次に、「会社・仕事関係の忘年会で行きたいお店」を尋ねたところ、0次会（1次会の前に軽く集まる会）〜2次会は全て「居酒屋」（0次会36.8％、1次会56.2％、2次会35.5％）が1位となった一方、3次会では「カラオケ」（31.0％）が1位となったほか、飲み会の〆をイメージしてか、「ラーメン・そば・うどん等の専業店」（23.7％）が2位になりました。



また、会社・仕事関係の忘年会について、「望ましい時間帯」を尋ねたところ、「18時〜19時ごろ開始、21時ごろ解散」（61.5％）が圧倒的多数となった一方で、「12時〜13時ごろ開始、14時〜15時ごろ解散」（11.5％）が次点に挙がり、「忘年会はランチ帯で」という人も一定数いることがわかりました。



最後に、「会社・仕事関係の忘年会に参加する目的」を尋ねたところ、「同僚と親睦を深める」（25.0％）が最多となったほか、「日頃仕事で関わりのある人と親睦を深める」（21.7％）、「自分が所属している部や課などの人との親睦を深める」（19.6％）といった社内での親睦を深める目的がトップ3を占めました。



一方で、「普段食べられない贅沢な料理を食べる」（18.1％）や「思い切り食べる」（13.9％）といった意見も見られ、料理目当ての一面もあることがうかがえました。