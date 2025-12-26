今年も忘年会シーズンがやってきました。みなさんが忘年会に「払ってもいい」と思う金額はいくらですか。株式会社ぐるなび（東京都千代田区）が実施した「忘年会」に関する調査によると、仕事・プライベートともに「4500〜5000円未満」が最多となりました。また、忘年会の幹事を頼まれた際、約4人に1人が「喜んで引き受ける」と回答したそうです。



【グラフ】職場・仕事関係の忘年会で、あなたが払ってもよい金額はいくらくらいですか？（調査結果を見る）

調査は、全国の20〜60代のぐるなび会員1300人を対象として、2025年11月にインターネットで実施されました。



まず、「今年の忘年会への参加予定」を聞いたところ、職場・プライベートともに半数以上が「参加する」（職場29.7%、プライベート25.2%）あるいは「開催されれば参加する」（職場25.2%、プライベート31.7%）と回答しました。



また、「忘年会で、払ってもよいと思う金額」については、仕事・プライベートともに「4500〜5000円未満」（同27.5%、同24.5%）が最多となりました。



続けて、「忘年会は何次会まで参加したいと思いますか」と尋ねたところ、職場・仕事関係は「1次会まで」（59.5％）が6割近くを占めたのに対し、プライベートでは『2次会まで』が52.8%と過半数を占め、最多となりました。職場はスマートにサッと、プライベートは2次会、3次会と長い夜を楽しむという、シーンに合わせたメリハリのある楽しみ方をする人が多い様子がうかがえました。



また、忘年会の「幹事」を頼まれた場合、「喜んで引き受ける」と答えた人は25.4%、「仕方なく引き受ける」と答えた人は34.5%となり、「喜んで引き受ける」と答えたのは40代男性が最も多く35.3%、反対に最も低かったのは30代女性で15.8％でした。



なお、忘年会の幹事をする際に「ネット予約を利用する」と答えた人は96.3%。



さらに、「忘年会のお店のネット予約でポイントがもらえるなら、幹事を務めたい／務めても良い」と答えた人は39.4％となり、特に50代女性で52.1%と最も多くなりました。