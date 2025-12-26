Snow Man深澤辰哉、同級生の人気俳優とのツーショット公開！ 「ふっか強火担」「団扇うけるんだけど」
Snow Manの深澤辰哉さんは12月25日、自身のInstagramを更新。同級生の人気俳優とのツーショットを公開しました。
【写真】Snow Man深澤辰哉＆人気俳優の同級生コンビショット
コメントでは「磯村くんとの2ショットやばい」「同級生最高」「ふっかさん嬉しそう」「団扇うけるんだけどー」「ふっか強火担がコチラにも」「磯村くんのうちわ愛があって可愛すぎる」「ふっかヲタクすぎる磯村くん」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「ふっかヲタクすぎる磯村くん」深澤さんは「はやとが来てくれた！ ありがとねー」とつづり、1枚の写真を投稿。俳優の磯村勇斗さんとのツーショットです。磯村さんは「ふかたつLOVE」と書かれたかわいらしいうちわを持っていますが、Snow Manの公式グッズではないことから、自身で用意したオリジナルのものだと分かります。深澤さんと磯村さんは大学の同級生で、写真からも仲のよさが伝わってきますね。
ほかにも人気俳優とのショットを公開8月14日には「たくみさんと一緒に撮ったー」とつづり、俳優の斎藤工さんとのツーショットを公開した深澤さん。こちらは2人が共演したドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）のオフショットのようです。ファンからは「ふっかさん、笑顔がかわちぃ」「物理的にも距離近くないですか…？」などのコメントが寄せられました。
