高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第13週「サンポ、シマショウカ。」の第65回が12月26日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】散歩に出かけたトキとヘブンは湖の前で…

トキにプロポーズした銀二郎でしたが、トキの幸せを願い、身を引くことに。松野家を訪れ「諦めます」と宣言しました。

松江を出奔したものの、４年の時を経てトキを迎えに来た銀二郎。その去り際もすがすがしく、SNSやコメントでは銀二郎の幸せを願う声があふれました。

＊以下12月26日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

月照寺での帰り、トキは銀二郎（寛一郎さん）からプロポーズをされる。

トキの答えは…。

一方、ヘブン（トミー・バストウさん）はイライザ（シャーロット・ケイト・フォックスさん）を自宅に招いていた。

ヘブンはイライザに、日本を離れ2人で一緒に海外で滞在記を書かないかと誘われる。

その夜、銀二郎を花田旅館に送りに来たトキは、同じくイライザを送りに来たヘブンと再会する。

＜視聴者の声＞

銀二郎は松野家を訪れ、司之介たちにトキを諦めることを伝えました。

「いつか…東京に怪談を聴きに来て。私とじゃなくてええけえ」と話し、トキの幸せを願い、最後まで誠実だった銀二郎。SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

「今度は何も言わずに居なくならず、ちゃんと松野家に頭を下げに来た銀二郎さん」

「大好きだから身を引くとか、潔さも銀二郎さんらしくて」

「銀二郎さんにも幸せになってほしい。どこまでも優しい人だもの」

「4年もおトキちゃんのこと思ってたとか、愛してる人の幸せのために引くとか良い男すぎる」

など、銀二郎の幸せを願う人の声が多くありました。

音沙汰無しでは…

お互いを嫌いになって別れたわけではなかった銀二郎とトキ。ですが、約束もないまま離れていた４年間は長かったのかもしれません。

「銀二郎さんの中のおトキは『家族を捨てられない』と泣いたときのままで、だから松野家ごと迎えに来たのに、おトキは4年前のおトキではなかった」

「４年も音沙汰無しではなぁと思う。おトキちゃんも苦労してたし…」

と２人の別れに納得した人も多くいました。

ーーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。