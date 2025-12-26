高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第13週「サンポ、シマショウカ。」の第65回が12月26日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】トキとヘブンは見つめ合い…

トキにプロポーズした銀二郎でしたが、トキの幸せを願い、身を引きます。

松野家を訪れ「諦めます」と宣言した銀二郎。それを聞いた松野家の人たちの反応が注目されました。

＊以下12月26日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

月照寺での帰り、トキは銀二郎（寛一郎さん）からプロポーズをされる。

トキの答えは…。

一方、ヘブン（トミー・バストウさん）はイライザ（シャーロット・ケイト・フォックスさん）を自宅に招いていた。

ヘブンはイライザに、日本を離れ2人で一緒に海外で滞在記を書かないかと誘われる。

その夜、銀二郎を花田旅館に送りに来たトキは、同じくイライザを送りに来たヘブンと再会する。

＜視聴者の声＞

松野家を訪れた銀二郎は、「私はおトキちゃんが好きです。ずっと大好きで、愛しとります。だけえ、しあわせになってほしい。だけえ、諦めます」とまっすぐに伝えました。司之介は「なんじゃそれ！そらおかしいが！」と話し、フミは「そげですよ！」と続けます。勘右衛門は「もう逃がさんぞ」と反応しました。

銀二郎は一度、松野家を出奔して東京に行ってしまった経緯があるだけにSNSやコメントでは

「おじじ様の『逃がさんぞ』はなによりもホラー」

「おじじ様の『もう逃がさんぞ』の台詞を聞くと、おトキちゃん以外の松野家の人とは縁が切れて良かったのかも」

「勘右衛門の『もう逃がさんぞ！』で一気に『さようなら東京でしあわせになってね！！』と最高に清々しく祝福してしまう」

などと結果的にトキと復縁しなかったのは銀二郎にとって良かったのではないかという意見も目立ちました。

一方で、

「不覚にもおじじの『もう逃さないぞ！』にめちゃくちゃ笑ってしまった。 あれはある意味I love youだった」

「おじじさまの『もう逃がさんぞ』が片想いすぎてキュンとしちゃった」

と勘右衛門なりの愛情表現ととらえた人もいました。

ーーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。