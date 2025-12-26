½÷»Ò¤Î¥Ù¥¹¥È4¤¬·èÄê¡¡¶å½£Àª¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¡Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ê26Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Î½à¡¹·è¾¡4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤Ï27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯3°Ì¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¤ÏÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¤Ë55¡½59¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2022¡¢23Ç¯Âç²ñ¤Ç3°Ì¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤Ïº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎÍ¥¾¡¤Îºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡¡Ë¤Ë55¡½61¤ÇÇÔ¤ì¡¢¶å½£Àª¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡È¬±À³Ø±à¡ÊÅìµþ¡¡Ë¤Ï64¡½52¤Ç°ì´Ø³Ø±¡¡Ê´ä¼ê¡Ë¤òÇË¤ê¡¢Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡ÊÂçºå¡Ë¤Ï92¡½65¤ÇÁÒÉß¿é¾¾¡Ê²¬»³¡¡Ë¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡¡Ë¡½È¬±À³Ø±à¡ÊÅìµþ¡¡Ë¡¢µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¡½Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡ÊÂçºå¡Ë