JBLのサウンドバーを体験したら、「放心状態」にさせられました
これほど明確に「あ、違う」ってなるのか…。
皆さんは自宅でテレビを観ていますか？ 我が家では映画やYouTubeを見るために使っていますが、やっぱりスマホの画面よりも大きな映像は見応えがありますね。
ただし、テレビは映像の迫力こそあれど、サウンドの迫力が物足りない。そこで、サウンドバーの出番です。
テレビの足元というデッドスペースを活用しつつ、サウンドの質を何段階もレベルアップさせてくれるのが、サウンドバー。このサウンドバーの領域で注目されているのが、老舗オーディオメーカー「JBL」です。
2025年、JBLはサウンドバーを5機種も発表しました（1年で5機種も発売するのすごくない？）。
BAR 300MK2… 5ch + バーチャルハイト。サウンドバーデビューにもオススメなシンプルモデル（4万9500円）
BAR 500MK2…5.1ch + バーチャルハイト。サブウーファーがセットになり、低音力アップ！（7万7000円）
BAR 800MK2…7.1ch + バーチャルハイト。サブウーファーに加えて、着脱式のリアスピーカーも追加され、回り込むような音に（11万円）
BAR 1000MK2…7.1.4ch。サウンドバー本体に上方向からのスピーカーを搭載。着脱式のリアスピーカー＆サブウーファーで映画館を思わせる没入サウンド（15万9500円）
BAR 1300MK2…11.1.4ch。専用のサブウーファーがセットになり、低音も立体表現も完璧。自宅映画を味わう究極の一台。（22万8800円）
一番数字が小さい「BAR 300MK2」がエントリーモデルで、数字が増えるごとにスペックが上がり、一番数字が大きい「BAR 1300MK2」が最上位モデルですね。MK2（マークツー）とあるように、すべて2代目のモデルで世代も統一されているから性能差もわかりやすい。
今回、JBLのオーディオルームにて、これら5機種のサウンドバーを一気に試聴させていただきました。そのレビューを語っていきたいのですが…。
結論を先に言わせてください。
5機種で明確な違いがあったし、サウンドバーでしか味わえない体験が確かにありました。
音質のみのレビューはしません
前提として、レビューの基準は音質だけではありません。そうなると「最上位モデルが最強」で終わっちゃいますからね。
設置しやすさ、使いやすさ、テレビサイズとの相性、家具との相性、そして価格など。こうした多角的・多面的な要素を評価軸として、自宅に一番導入したいモデルを決めていきます。
ちなみに試聴室の広さは28畳とかなり広め。僕の自宅のリビングは12畳（テレビは55インチ）ですが、一般的なリビングで使えるモデルを理想の一台とする予定です。
それでは、早速レビューと参りましょう。エントリーモデルの「BAR 300MK2」から順に体験します。
BAR 300MK2：サブウーファーなしでこの「鳴り」
まずは65インチのテレビと「BAR 300MK2」の組み合わせで映画を試聴。「BAR 300MK2」のスピーカー数は9基、チャンネル数は5.0ch。エントリーモデルに位置するもののDolby Atmosにも対応しており、映画の音響を充分に引き出してくれます。
見る映画は2024年公開の『ウィキッド ふたりの魔女』の最終チャプターです。歌ありアクションありの派手なシーンですね。
試聴した第一印象は、まず低音の満足感が高い。サブウーファー非搭載なのに充分なドゥンドゥン感があって、「賃貸で映画を見るならもうこれでゴールなのでは？」と、素直に思いました。
特に空を飛ぶシーンでは音が左右から飛び込んでくるようで、サラウンド感も申し分なし。サウンドバーから出た音を壁などに反射させるMultiBeam 3.0のおかげで、サウンドバー一台でも充分なサラウンドが実現できていますね。
エントリーゆえ価格もお手頃なのを考えれば、すごくコスパの良いモデルです。かといってサウンドへの満足度も高い。サウンドバーの恩恵を実感するには最適な一台といえます。
BAR 500MK2：豊かな低音に、思わず声が出た
お次は「BAR 500MK2」を試聴。このモデルはさきほどの「BAR 300MK2」とサウンドバー本体は同じで、別途設置するサブウーファーがセットになったものです。これ以降のBAR 800MK2、BAR 1000MK2、BAR 1300MK2も、すべてサブウーファーがセットです。
「BAR 500MK2」は、スピーカー数は11基、チャンネル数は5.1ch。合計出力がサウンドバー本体450W＋サブウーファー300Wと、この価格では飛び抜けてパワフル！ 消費電力の大きさはパワーに直結しますからね。もちろんDolby Atmos対応。
こちらがサブウーファー。サウンドバーとはワイヤレスで繋がるので、設置場所も自由。テレビ横に置くのが理想ですが、ソファの裏など部屋のどこに置いても効果がありますよ。8.1kgの重量があり、見た目も重そうに見えますが、そこまで苦労することなく持ち運べます。
試聴した感想は、明らかに低音の厚みが違う。思わず「うおっ」と声が出たほどです。低音って映像の迫力に直結するもので、あらゆるシーンの説得力が増すんですよ。
「BAR 500MK2」は自宅で聞ける音のレベルを超えた、いわゆる映画館サウンドに確実に近づいています。映画が好きな人には、このサブウーファーをセットにしたサウンドを聞いて欲しくなりますね。
BAR 800MK2：音が立体化し、包まれる心地良さが現れる
「BAR 800MK2」からは、テレビのサイズを85インチにアップさせて試聴していきます。テレビを変えた理由としては、このあたりから65インチの映像では音に負けるから。サウンドバーは映像と共に味わうものなので、テレビとのマッチングも重要なのです。
「BAR 800MK2」は、スピーカー数が11基、チャンネル数は7.1ch。Dolby Atmosのほか、映画品質の3Dサウンドを表現するDTS:Xに対応しており、それぞれ聴き比べできる楽しみも。
このBAR 800MK2以降の大きな特徴は、取り外しできるリアスピーカーの搭載です。なんとサウンドバーの両端が分離するんですよ。
このギミック、最高すぎる。
上方向にスライドするだけで簡単に分離し、分離後はサウンドバー本体とは自動で無線ペアリング。取り外したリアスピーカーは自分の後方に置いて、後ろ方向からの音を出す役割を果たしてくれるわけです。
この際の置き方も自由で、自宅のソファの背もたれ、ダイニングテーブルなどでもOK。設置後にキャリブレーションができるので、どこに置いてもベストなサウンドを生み出せますよ。
映画を試聴した感想は、やはりサラウンド感がぜんぜん違う。「後ろから鳴る音」って、すごく没入感を刺激するんですよ。いわば今までのモデルがディスプレイ越しに映像を見ていたとするなら、「BAR 800MK2」は映像の中に自分が入っている感覚です。
BAR 1000MK2：無意識に拍手をしてしまうほど、没入
「BAR 1000MK2」は、スピーカー数は15基、チャンネル数7.1.4ch、Dolby AtmosとDTS:X対応です。今までのモデルは左右や後方など2次元での表現でしたが、4基のハイトスピーカーが付いたことで、ついに3次元からの音を浴びることが可能に。音の広がりは目に見えて、いや耳に聞いてすぐにわかりますよ。
ちなみに、ハイトスピーカーはサウンドバー本体だけでなく、リアスピーカーにも搭載されています。前方の上方向だけでなく後方の上方向からも音が降ってくるこの感覚は、映画館でのスピーカーに限りなく近いですね。
さて、これで4度目の試聴となる『ウィキッド ふたりの魔女』の歌唱シーンですが、またもや没入のレベルが上がりました。館内アナウンスのシーンなどは本当に「この音、部屋の天井から鳴ってない？」と思ってしまうほど、全方位から音が聞こえる。
BAR 500MK2とBAR 800MK2を試聴した際は低音に意識が持っていかれがちだったのですが、「BAR 1000MK2」ではそれがありませんでした。むしろ頭上から降り注ぐキラキラした音のシャワーが心地良く、この感覚はまさに映画館のそれ。
テレビのサイズの重要性も、このあたりから実感できました。もし65インチのテレビで見ていたとしたら、映像が負けるでしょうね。いかに音が立体的でも映像が小さければ、どうしても平面的な印象になっちゃいますから。
上方向からの音の存在はすごく偉大で、もし友人の家でこんな音が聞こえたら「この家、天井にスピーカーある？」って聞いちゃうでしょう。普段の生活でもなかなか聞かないですから、上からの音って。
BAR 1300MK2：4回見た映画なのに、涙腺が震える
さぁ、最後は最上位モデルの「BAR 1300MK2」を試聴しましょう。スペックは圧倒的で、スピーカー数は一気に増えて29基、チャンネル数は11.1.4ch！ Dolby AtmosとDTS:Xに加えて、モデル中唯一IMAX Enhanced（IMAXシアターを家庭で再現するための認証）に対応します。その「シネマ感」は本当に圧倒的で、文字通り家庭で見る映画のレベルを超越します。
そしてBAR 1300MK2専用のサブウーファーが付属します。
実はBAR 500MK2、BAR 800MK2、BAR 1000MK2で使っていたサブウーファーよりもサイズは一回り小さくコンパクト。代わりに、重量は12kgと大幅アップし、中身がギュッと詰まってます。20cmのデュアルドライバーが配置され、1,200Wものハイパワーで余裕の鳴りを実現しますよ。
肝心の試聴の感想ですが…。信じられないことに、4度も見たシーンにもかかわらず、今回がもっとも集中し、感動し、楽しく鑑賞できました。見たあとはちょっと泣きそうになりましたし、しばらく放心状態でしたね。
そう、この放心状態って、映画館で映画を見た帰り道の感覚にすごく近かったんです。ということはですよ、自宅で映画を見ただけなのに、映画館で体験するような「観後感」が味わえるってこと。
これほどの放心状態は、ひとつ前の「BAR 1000MK2」では味わえませんでした。明確に「BAR 1300MK2」だから得られた体験です。ドライバーの数やW数といったスペック上の違いでなく、実体験をもってしてそれぞれのモデルの違いがとてもよくわかりました。いやぁ、あらためて思い出してもちょっと震えますよ、「BAR 1300MK2」の音は。
ちなみにこのモデルのみ、リアスピーカーをポータブルスピーカーとして利用できます。スマホと接続して自宅やキッチンなどで音楽が聞けるので、サウンドバーとポータブルスピーカーをセットにした製品ともいえますね。もちろん音質や臨場感も文句無し。
で、どのモデルがオススメ？
予算やテレビのサイズを無視していいのなら、間違いなく「BAR 1300MK2」がイチオシです。これを買ったら映画を見る頻度は確実にアップするでしょうし、新しい映画が発表されるたびに「このサウンドバーで鑑賞するのが楽しみ」と思える人生が待っていますよ。
ただ、現実には予算など、様々な制限がありますよね。「BAR 1300MK2」は予算も最大級ですが、それ以上にテレビの大きさが重要。85インチとは言わずとも、せめて75インチ以上はほしい。そうなるとリビングにも広さが必要になってくるわけで…。
となると、僕としてはこう提案させていただきたい。
設置スペースが限られているが、広がるサウンドも低音も欲しい人→「BAR 300MK2」で妥協のない臨場感を手に入れる
サブスクで映画やドラマをよく見る人→「BAR 1000MK2」で自宅を映画館に近づける
というのも、BAR 500MK2以降はサブウーファーがセットになるので、BAR 500MK2を置ける環境があればBAR 1000MK2も置けるはず。じゃあもういっそのことBAR 1000MK2を導入して、ハイエンドに近いサウンド環境を用意しちゃったらどうかな、と。分離するリアスピーカーや上から音が降るハイトスピーカーも味わって欲しいので、こうなるとBAR 1000MK2がベスト。
といいつつ、BAR 300MK2に2万7000円を足すだけでサブウーファーの低音が手に入るBAR 500MK2も捨てがたいし、BAR 500MK2に3万円ちょっと足せば、着脱式リアスピーカーで本格的なサラウンド感が得られるBAR 800MK2も捨てがたい…。
…え、じゃあ僕自身はどれが気に入ったのかって？ そりゃもう、涙腺が応えた「BAR 1300MK2」、これっきゃないです。身体が反応してしまう製品って希少ですから。でも、とてもじゃないけれど我が家に85インチのテレビは置けません…。でも自宅でこの環境を作れたらエンタメ環境としては最適解では…。これはもう、引っ越しを検討するべきか…。
ただの黒い棒、サウンドバー。まさかこの棒が、引っ越したくなるほどの感動を与えてくれるとは。でも、映画館を出たあとの余韻を自宅で味わえるなんて、人生の楽しみがひとつ増えると言っても決して過言ではないですよね？ 映画は生涯の趣味になるのですから。
ヨドバシカメラで、全モデルの試聴ができます
今回紹介したBAR 300MK2、BAR 500MK2、BAR 1000MK2、BAR 1300MK2の4機種が、なんと秋葉原のヨドバシカメラで聴き比べできる試聴室が登場します。やったぜ。
「モデルごとの違い、聞いてくれればすぐにわかってもらえるのになぁ」と、レビューしながら思っていたんです。サウンドバーは音楽を聞くスピーカーとは異なり、音質ではなく空間全体で音を楽しめるようにしてくれるかが重要な製品。この差ってかなりわかりやすいので、オーディオファンならずとも楽しめるはずですよ。
同モデルのサウンドバーを一気に試聴できる機会は、なかなかに貴重なものです。ぜひこのタイミングでJBLのサウンドバーを味わってみてください。そして「BAR 1300MK2」を聞いて、皆さんも放心状態になっちゃってください。JBLのサウンドバーの詳細は公式ページをご確認ください。
