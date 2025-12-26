¡Ö½Ð¤¿¤Ê¡¢°ÂÄê¤Î¡Ä¡×à¥³¥¹¥×¥ìáµÈÅÄÍÓ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÅÄÍÓ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¥µ¥ó¥¿in 2025¡¡I'll wear my regular glasses too.(»ä¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Þ¤¹)¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹±Îã¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÎÐ¤Î³Ñ¤ËÀÖ¤¤É¡¡¢²«¶â¤Î´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¡£¹õ¤¤¥»¡¼¥¿¡¼¤ÇÊÒÉª¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö#±Ê±ó¤Î¸½Ìò¡¡#¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤ÍÓ¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¡Öº£Ç¯¤âÍÓ¤µ¤ó¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö½Ð¤¿¤Ê¡¢°ÂÄê¤Î¡ØÍÓ¡Ù¥È¥Ê¥«¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£