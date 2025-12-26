銀座コージーコーナーに“干支スイーツ”が登場！ 午をデザインした1人用ケーキなど用意
「銀座コージーコーナー」は、12月30日（火）から、年末年始にぴったりのお正月限定ケーキを、全国の生ケーキ取扱店で発売する。
【写真】新年のお祝いに！ 「スイーツおせち」などお正月ケーキが勢ぞろい
■6品がラインナップ
今回登場するのは、2026年の干支“午”をデザインした1人用ケーキなど、お正月気分を盛り上げるスイーツ6品。
「干支のケーキ（午）」は、チョコクリームをサンドしたスポンジに、抹茶スポンジクラムとキャラメルクリームをトッピングして、草原を駆ける午を表現した縁起のいい一品。スポンジのふんわり食感と、2種類のクリームの風味を楽しめる。
また、お重をイメージしたボックスに午や初日の出などをモチーフにしたプチケーキを詰め合わせた「スイーツおせち」や、苺クリームをサンドしたココアスポンジの上に、招き猫、富士山、初日の出など、お正月モチーフをのせた「おみくじ付き初夢ケーキ」も用意。
そのほか、新春デザインの帯が付いたチーズスフレや、午を連想させるユニコーンを4色のスポンジに合わせたケーキも展開され、家族団らんやお年賀にもおすすめのケーキが勢ぞろいする。
【写真】新年のお祝いに！ 「スイーツおせち」などお正月ケーキが勢ぞろい
■6品がラインナップ
今回登場するのは、2026年の干支“午”をデザインした1人用ケーキなど、お正月気分を盛り上げるスイーツ6品。
「干支のケーキ（午）」は、チョコクリームをサンドしたスポンジに、抹茶スポンジクラムとキャラメルクリームをトッピングして、草原を駆ける午を表現した縁起のいい一品。スポンジのふんわり食感と、2種類のクリームの風味を楽しめる。
そのほか、新春デザインの帯が付いたチーズスフレや、午を連想させるユニコーンを4色のスポンジに合わせたケーキも展開され、家族団らんやお年賀にもおすすめのケーキが勢ぞろいする。