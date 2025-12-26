【プレーバック2025・海野隆司編】

ソフトバンクの選手が、今シーズンの名場面を振り返る年末恒例のプレーバック企画「鷹戦士あのプレー」。今回はチームの穴をしっかり埋めた海野隆司捕手（28）が登場します。選んでくれたのは、2年連続のリーグ優勝を決めた9月27日の西武戦（ベルーナドーム）でした。

◇ ◇ ◇

悲願の日本一を達成したことよりも、今季の海野にとってはリーグ優勝を決め、杉山一樹のもとへと駆け寄った一戦のほうが、より大きな糧になっている。

「リーグ優勝の方が（思い出深さは）強かったですね。結果として優勝したこと。それがすべてです」

正捕手問題に打ち勝った1年だった。長年正捕手を務めてきた甲斐拓也が巨人へ昨オフにFA移籍。連覇の大きな課題として、キャンプインから連日捕手陣が注目を浴びた。比較され続けることに苦しんだ海野だったが、結果的に捕手ではチーム最多の105試合に出場。「去年の自分だと想像できなかったので。そこは終わってほっとした、っていう」と、自らがグラウンドに立ってチームの優勝に貢献。今年の努力が報われた、と感じた瞬間でもあった。

優勝のマジック「1」で迎えた試合。「緊迫というか、いつもと違う感じはあった」と普段と異なる雰囲気をひしひしと感じていた。ただ、試合に入れば冷静だったと振り返る。「（展開に）難しさはなかった。いつもと通りだったので」。初回に1点先制されるも、直後の攻撃で同点に。5回に3点を勝ち越し、終盤は鉄壁の救援陣が締める。優勝チームらしい展開に焦りは一切なかった。

うれし涙を流した試合は「（振り返って）見ることはないですね」と笑顔で語る。苦しみを乗り越えた海野はすでに来季のさらなる飛躍のことを考えている。（鬼塚淳乃介）