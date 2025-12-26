¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤¹¡×à¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼á²ÖºéÉö¹á¤Î¶ÄÅ·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈ©¤¬åºÎï¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ê¡×
Çò¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ë¥Ô¥ó¥¯ÊÁ¤ÎË¹»Ò¤«¤Ö¤ê
¡¡à¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÖºéÉö¹á¤¬»É·ãÅª¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMerry Christmas¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ô¥ó¥¯ÊÁ¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Æ±¤¸ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃ¦¤¤¤Ç¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¿åÃå¤Ë¤Ê¤ëÂçÃÀ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡¡°µ´¬¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ã¦¤®¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡È©¤¬åºÎï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤Ê¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Á¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£