¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡á²Æì¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡ÖDUBAI¡×¤È¤À¤±½ñ¤Åº¤¨¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤«¤Ã¤¿¼¼Æâ¤Ç¥É¥Ð¥¤¤ÎÌë·Ê¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£±ð¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ÈàÇØÃæ¤¬¤é¶õ¤á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª·î¤µ¤Þ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤âÉ½¾ð¤â¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¥Æ¥£¥Ê¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ù¤·¤¤¡Ä¤±¤É¹¥¤¡×¡Ö3000²ó°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¤Ê¤ÉÇ®ÎÌ¹â¤á¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡¡¶Ì¾ë¤ÏºòÇ¯10·î8Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎÅÅ·â·ëº§¤òÈ¯É½¡£ÀáÌÜ¤«¤é1Ç¯¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÂ¸ºß´¶¤ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£