福岡・大牟田市で未明に建物火災 船津町付近 約34分後に鎮圧（12月26日午前2時19分ごろ発生）
2025年12月26日 11時14分
福岡県筑後地域消防指令センターによると、26日午前2時19分ごろ、大牟田市船津町付近（目標:船津町一丁目バス停 北東側 91m）で建物火災が発生した。同2時53分鎮圧した。残り火を確認している。
西日本新聞